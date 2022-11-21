Захарова: Киев играет с огнем, обстреливая ЗАЭС

Киев продолжает «игры с огнем», нанося удары по Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.
«Киевский режим продолжает „игры с огнем“, осуществляя грубые и безответственные провокации в отношении ЗАЭС», — сказала Захарова. Ее слова приводит официальный сайт МИД РФ.
Захарова добавила, что Запад в очередной раз показал свое двуличие, дав карт-бланш режиму президенту Украины Владимиру Зеленскому на продолжение опрометчивых попыток нанести непоправимый ущерб ЗАЭС. «Фактически Запад является соучастниками совершаемых Киевом преступлений, которым нет оправдания», — сказала Захарова. Она отметила, что пришло время назвать вещи своими именами, «иначе украинских националистов не остановить».
Ранее Захарова сообщала, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) скрывает вину Киева в обстрелах ЗАЭС. Также позиция Запада по поводу обстрелов ЗАЭС является опасной игрой.
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Киев продолжает «игры с огнем», нанося удары по Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова. «Киевский режим продолжает „игры с огнем“, осуществляя грубые и безответственные провокации в отношении ЗАЭС», — сказала Захарова. Ее слова приводит официальный сайт МИД РФ. Захарова добавила, что Запад в очередной раз показал свое двуличие, дав карт-бланш режиму президенту Украины Владимиру Зеленскому на продолжение опрометчивых попыток нанести непоправимый ущерб ЗАЭС. «Фактически Запад является соучастниками совершаемых Киевом преступлений, которым нет оправдания», — сказала Захарова. Она отметила, что пришло время назвать вещи своими именами, «иначе украинских националистов не остановить». Ранее Захарова сообщала, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) скрывает вину Киева в обстрелах ЗАЭС. Также позиция Запада по поводу обстрелов ЗАЭС является опасной игрой.