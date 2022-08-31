Захарова раскрыла опасную игру Запада по отношению к РФ и Украине

Мария Захарова призвала прекратить обстрелы ЗАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Позиция Запада по поводу обстрелов Запорожской АЭС является опасной игрой. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Есть только один способ обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции — это прекращение ее обстрелов. Это скажет любой ребенок. Позиция Запада по отношению к ситуации вокруг ЗАЭС — опасная игра», — заявила Захарова в интервью радио Sputnik.

Украина неоднократно обстреливала электростанцию в Энергодаре, которую контролирует российская армия. Военные РФ взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. Ранее российские войска сбили украинские беспилотники на подлете к ЗАЭС. Электростанцию посетит миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).