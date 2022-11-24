Россия отказалась вести с США публичные переговоры

24 ноября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Переговоры не должны выноситься на публику ради достижения каких-либо результатов, заявила Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не намерена публично обсуждать с США вопрос обмена заключенными. Такое заявление сделала представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. «Это относится к нашей позиции. Мы эти вещи [обмен заключенными] публично не обсуждаем», — заявила дипломат она во время брифинга. Она также добавила, что МИД РФ не комментирует ход контактов со Штатами. По ее словам, переговоры не должны выноситься на публику для того, чтобы дипломатический процесс привел к каким-то, устраивающим всех, результатам. Ранее сообщалось, что РФ и США пытаются договориться о возвращении в Россию экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер. Ее задержали за контрабанду наркотиков, говорится в сообщении МИД России. Россия же потребовала обменять спортсменку на российского предпринимателя Виктора Бута, который был осужден за попытку торговли оружием и поддержку терроризма.

Россия не намерена публично обсуждать с США вопрос обмена заключенными. Такое заявление сделала представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. «Это относится к нашей позиции. Мы эти вещи [обмен заключенными] публично не обсуждаем», — заявила дипломат она во время брифинга. Она также добавила, что МИД РФ не комментирует ход контактов со Штатами. По ее словам, переговоры не должны выноситься на публику для того, чтобы дипломатический процесс привел к каким-то, устраивающим всех, результатам. Ранее сообщалось, что РФ и США пытаются договориться о возвращении в Россию экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер. Ее задержали за контрабанду наркотиков, говорится в сообщении МИД России. Россия же потребовала обменять спортсменку на российского предпринимателя Виктора Бута, который был осужден за попытку торговли оружием и поддержку терроризма.