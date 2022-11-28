28 ноября 2022

Суд Лондона отложил решение по судьбе Дерипаски, поскольку у бизнесмена не хватает денег на процесс

FT: Высокий суд Лондона отложил заседание по делу Дерипаски из-за санкций
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Сбор гостей на пленарное заседание на ПМЭФ 2022. Санкт-Петербург, дерипаска олег, петербургский международный экономический форум, пмэф, 2022
Судебные издержки Дерипаски могут превысить лимит в 500 тысяч фунтов Фото:

Высокий суд Лондона отложил заседание по делу российского предпринимателя Олега Дерипаски в связи с тем, что его судебные издержки окажутся выше, чем лимит, установленный режимом санкций Великобритании. Об этом написали в Financial Times.

«Попытка заключить в тюрьму или оштрафовать Олега Дерипаску за предполагаемое неуважение к суду была отложена после того, как Высокий суд Лондона услышал, что адвокаты, назначенные представлять российского магната, подняли вопрос о том, что его судебные издержки превысят лимит в 500 тысяч фунтов стерлингов, установленный режимом санкций Великобритании», — написали в издании. Там уточнили, что судебное разбирательство будет отложено до марта 2023 года.

Адвокаты Дерипаски также поднимали вопрос о том, может ли потребоваться отдельная лицензия от базирующегося в США Управления по контролю за иностранными активами. Для платежей может потребоваться банк с подключением к США.

Ранее Евросоюз ввел санкции против Дерипаски. Предприниматель подал апелляцию, чтобы добиться отмены запретов, но суд США по округу Колумбия отклонил иск бизнесмена, сообщает RT.

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Высокий суд Лондона отложил заседание по делу российского предпринимателя Олега Дерипаски в связи с тем, что его судебные издержки окажутся выше, чем лимит, установленный режимом санкций Великобритании. Об этом написали в Financial Times. «Попытка заключить в тюрьму или оштрафовать Олега Дерипаску за предполагаемое неуважение к суду была отложена после того, как Высокий суд Лондона услышал, что адвокаты, назначенные представлять российского магната, подняли вопрос о том, что его судебные издержки превысят лимит в 500 тысяч фунтов стерлингов, установленный режимом санкций Великобритании», — написали в издании. Там уточнили, что судебное разбирательство будет отложено до марта 2023 года. Адвокаты Дерипаски также поднимали вопрос о том, может ли потребоваться отдельная лицензия от базирующегося в США Управления по контролю за иностранными активами. Для платежей может потребоваться банк с подключением к США. Ранее Евросоюз ввел санкции против Дерипаски. Предприниматель подал апелляцию, чтобы добиться отмены запретов, но суд США по округу Колумбия отклонил иск бизнесмена, сообщает RT.
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