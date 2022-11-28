Суд Лондона отложил решение по судьбе Дерипаски, поскольку у бизнесмена не хватает денег на процесс

FT: Высокий суд Лондона отложил заседание по делу Дерипаски из-за санкций

29 ноября 2022 в 08:12 Размер текста - 17 +

Судебные издержки Дерипаски могут превысить лимит в 500 тысяч фунтов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Высокий суд Лондона отложил заседание по делу российского предпринимателя Олега Дерипаски в связи с тем, что его судебные издержки окажутся выше, чем лимит, установленный режимом санкций Великобритании. Об этом написали в Financial Times. «Попытка заключить в тюрьму или оштрафовать Олега Дерипаску за предполагаемое неуважение к суду была отложена после того, как Высокий суд Лондона услышал, что адвокаты, назначенные представлять российского магната, подняли вопрос о том, что его судебные издержки превысят лимит в 500 тысяч фунтов стерлингов, установленный режимом санкций Великобритании», — написали в издании . Там уточнили, что судебное разбирательство будет отложено до марта 2023 года. Адвокаты Дерипаски также поднимали вопрос о том, может ли потребоваться отдельная лицензия от базирующегося в США Управления по контролю за иностранными активами. Для платежей может потребоваться банк с подключением к США. Ранее Евросоюз ввел санкции против Дерипаски. Предприниматель подал апелляцию, чтобы добиться отмены запретов, но суд США по округу Колумбия отклонил иск бизнесмена, сообщает RT.

Высокий суд Лондона отложил заседание по делу российского предпринимателя Олега Дерипаски в связи с тем, что его судебные издержки окажутся выше, чем лимит, установленный режимом санкций Великобритании. Об этом написали в Financial Times. «Попытка заключить в тюрьму или оштрафовать Олега Дерипаску за предполагаемое неуважение к суду была отложена после того, как Высокий суд Лондона услышал, что адвокаты, назначенные представлять российского магната, подняли вопрос о том, что его судебные издержки превысят лимит в 500 тысяч фунтов стерлингов, установленный режимом санкций Великобритании», — написали в издании. Там уточнили, что судебное разбирательство будет отложено до марта 2023 года. Адвокаты Дерипаски также поднимали вопрос о том, может ли потребоваться отдельная лицензия от базирующегося в США Управления по контролю за иностранными активами. Для платежей может потребоваться банк с подключением к США. Ранее Евросоюз ввел санкции против Дерипаски. Предприниматель подал апелляцию, чтобы добиться отмены запретов, но суд США по округу Колумбия отклонил иск бизнесмена, сообщает RT.