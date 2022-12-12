Asharq Al-Awsat: Путин доказал, что достоин быть «человеком года» вместо Зеленского

13 декабря 2022 в 06:41 Размер текста - 17 +

Asharq Al-Awsat: Путин доказал, что является настоящим «человеком года» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решение журнала Time присвоить главе Украины Владимиру Зеленскому звание «человека года» является предвзятым и необоснованным. Гораздо больше этого статуса заслуживает президент РФ Владимир Путин. Такое мнение высказал обозреватель Ясир Абдель Азиз. «Настоящий „человек года“ — это Владимир Путин. На сегодняшний день президент России имеет гораздо большее влияние на события, происходящие в мире, чем когда либо», — заявил обозреватель в статье арабской международной газеты Asharq Al-Awsat . При этом, как отметил Азиз, присуждение статуса не должно зависеть «от моральной оценки или политической позиции» в отношении российского лидера. О Зеленском обозреватель говорит как о «44-летнем комике, неожиданно появившемся на политической сцене почти четыре года назад». «Решение назвать Зеленского „человеком года“ является частью западной пропаганды», — резюмировал автор. После того, как Time объявил о своем решении, читатели американского портала Breitbart заявили, что не удивлены решением журнала. Они припомнили, что ранее такое звание издание присуждало лидеру нацисткой Германии Адольфу Гитлеру. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «мейнстримным» подобное решение Time. Он отметил, что издание демонстрирует «зашоренный» и «русофобский» характер, который присущ современному европейскому миру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение журнала Time присвоить главе Украины Владимиру Зеленскому звание «человека года» является предвзятым и необоснованным. Гораздо больше этого статуса заслуживает президент РФ Владимир Путин. Такое мнение высказал обозреватель Ясир Абдель Азиз. «Настоящий „человек года“ — это Владимир Путин. На сегодняшний день президент России имеет гораздо большее влияние на события, происходящие в мире, чем когда либо», — заявил обозреватель в статье арабской международной газеты Asharq Al-Awsat. При этом, как отметил Азиз, присуждение статуса не должно зависеть «от моральной оценки или политической позиции» в отношении российского лидера. О Зеленском обозреватель говорит как о «44-летнем комике, неожиданно появившемся на политической сцене почти четыре года назад». «Решение назвать Зеленского „человеком года“ является частью западной пропаганды», — резюмировал автор. После того, как Time объявил о своем решении, читатели американского портала Breitbart заявили, что не удивлены решением журнала. Они припомнили, что ранее такое звание издание присуждало лидеру нацисткой Германии Адольфу Гитлеру. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «мейнстримным» подобное решение Time. Он отметил, что издание демонстрирует «зашоренный» и «русофобский» характер, который присущ современному европейскому миру.