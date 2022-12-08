Американцы сравнили с Гитлером Зеленского, получившего звание «человек года»

Читатели Breitbart сравнили Зеленского и Гитлера, которые оба получили звание «человек года»

08 декабря 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

Зеленскому надо было дать награду за лучшую шутку года, написал один из читателей Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели американского портала Breitbart заявили, что не удивлены решением журнала Time назвать президента Украины Владимира Зеленского «человеком года». Такое звание ранее тот же журнал давал лидеру нацисткой Германии Адольфу Гитлеру. «Учитывая, что Time выбирал людьми года Гитлера и председателя Мао, я совершенно не удивлен. Меня не удивляет и то, что демократы и неоконсерваторы так любят Зеленского», — отметил Tim Lumsden под публикацией портала Breitbart, связанной с решением журнала Time. Bears Lair отметил, что Зеленский — это парень с офшорными панамскими счетами и связями в криптовалютной бирже. Andrea k был возмущен этим решением. Он написал, что не понимает как можно было назвать массового убийцу человеком года. «Журнал Time в очередной раз сделал неправильный выбор. Возможно, ему следовало поискать кого-то, кто выступает за мир и не заставляет 40 стран на регулярной основе жертвовать огромные суммы денег в военную казну Украины», — написал Bpharmatoads. Он добавил, что теперь ВСУ используют дроны для того, чтобы атаковать цели глубоко внутри России. RexMortis вспоминает прошлое Зеленского. Он отмечает, что ему также надо было дать награду за самую лучшую шутку года. Россия начала специальную военную операцию 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали поставлять Киеву пакеты с военной помощью. Американский ведущий отмечает, что нынешний президент США Джо Байден беспокоится об Украине, хотя должен был обратить внимание на внутренние проблемы в стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели американского портала Breitbart заявили, что не удивлены решением журнала Time назвать президента Украины Владимира Зеленского «человеком года». Такое звание ранее тот же журнал давал лидеру нацисткой Германии Адольфу Гитлеру. «Учитывая, что Time выбирал людьми года Гитлера и председателя Мао, я совершенно не удивлен. Меня не удивляет и то, что демократы и неоконсерваторы так любят Зеленского», — отметил Tim Lumsden под публикацией портала Breitbart, связанной с решением журнала Time. Bears Lair отметил, что Зеленский — это парень с офшорными панамскими счетами и связями в криптовалютной бирже. Andrea k был возмущен этим решением. Он написал, что не понимает как можно было назвать массового убийцу человеком года. «Журнал Time в очередной раз сделал неправильный выбор. Возможно, ему следовало поискать кого-то, кто выступает за мир и не заставляет 40 стран на регулярной основе жертвовать огромные суммы денег в военную казну Украины», — написал Bpharmatoads. Он добавил, что теперь ВСУ используют дроны для того, чтобы атаковать цели глубоко внутри России. RexMortis вспоминает прошлое Зеленского. Он отмечает, что ему также надо было дать награду за самую лучшую шутку года. Россия начала специальную военную операцию 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали поставлять Киеву пакеты с военной помощью. Американский ведущий отмечает, что нынешний президент США Джо Байден беспокоится об Украине, хотя должен был обратить внимание на внутренние проблемы в стране.