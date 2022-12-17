Шольц не исключил восстановление связей с Россией после СВО Шольц: сотрудничество между Россией и ФРГ восстановится после окончания СВО 17 декабря 2022 в 14:45 Размер текста - 17 + Олаф Шольц отметил, что отношения Германии и России восстановятся не сейчас Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудничество между Россией и Германией сможет восстановиться после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «По его мнению, в долгосрочной перспективе, когда конфликт завершится, возобновление взаимодействия [между Россией и Германией] в какой-то момент станет возможно. Однако это время не сейчас», — заявил Шольц. Его слова приводит немецкая газета Suddeutsche Zeitung. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали вводить против РФ санкции. Недавно Евросоюз полностью отказался от российского газа. Им также был введен потолок цен на нефть из России — 60 долларов за баррель. 16 декабря Евросоюз выпустил новый пакет санкций в отношении российской стороны, он стал девятым. Сотрудничество между Россией и Германией сможет восстановиться после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «По его мнению, в долгосрочной перспективе, когда конфликт завершится, возобновление взаимодействия [между Россией и Германией] в какой-то момент станет возможно. Однако это время не сейчас», — заявил Шольц. Его слова приводит немецкая газета Suddeutsche Zeitung. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали вводить против РФ санкции. Недавно Евросоюз полностью отказался от российского газа. Им также был введен потолок цен на нефть из России — 60 долларов за баррель. 16 декабря Евросоюз выпустил новый пакет санкций в отношении российской стороны, он стал девятым. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям