18 декабря 2022

Посол РФ в Вене: Twitter должен быть объективным и непредвзятым

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, интернет, логотип, твиттер, гаджет, twitter, социальная сеть
Twitter должен быть объективным и непредвзятым, считает Михаил Ульянов Фото:

Социальная сеть Twitter (заблокирована на территории РФ) должна обеспечивать возможность высказывать разные точки зрения, быть непредвзятой и объективной. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Единственное, что нужно от нового Twitter, — это непредвзятый подход, объективность и реальная конкуренция разных точек зрения. Альтернатива станет главным вызовом демократии и реальной свободе слова», — написал у себя в Twitter Михаил Ульянов.

Свое заявление постпред РФ высказал на опрос американского предпринимателя Илона Маска стоит ли ему покинуть пост главы Twitter. На данный момент около 53% проголосовавших в опросе считают, что Илон Маск должен уйти.

Ранее URA.RU сообщало, что в Роскомнадзоре не видят оснований для разблокировки социальной сети. Twitter полностью купил бизнесмен Илон Маск. С тех пор на площадке проходит множество изменений.

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Социальная сеть Twitter (заблокирована на территории РФ) должна обеспечивать возможность высказывать разные точки зрения, быть непредвзятой и объективной. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Единственное, что нужно от нового Twitter, — это непредвзятый подход, объективность и реальная конкуренция разных точек зрения. Альтернатива станет главным вызовом демократии и реальной свободе слова», — написал у себя в Twitter Михаил Ульянов. Свое заявление постпред РФ высказал на опрос американского предпринимателя Илона Маска стоит ли ему покинуть пост главы Twitter. На данный момент около 53% проголосовавших в опросе считают, что Илон Маск должен уйти. Ранее URA.RU сообщало, что в Роскомнадзоре не видят оснований для разблокировки социальной сети. Twitter полностью купил бизнесмен Илон Маск. С тех пор на площадке проходит множество изменений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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