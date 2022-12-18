Посол РФ в Вене: Twitter должен быть объективным и непредвзятым

19 декабря 2022 в 05:39 Размер текста - 17 +

Twitter должен быть объективным и непредвзятым, считает Михаил Ульянов Фото: Анна Майорова © URA.RU Социальная сеть Twitter (заблокирована на территории РФ) должна обеспечивать возможность высказывать разные точки зрения, быть непредвзятой и объективной. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Единственное, что нужно от нового Twitter, — это непредвзятый подход, объективность и реальная конкуренция разных точек зрения. Альтернатива станет главным вызовом демократии и реальной свободе слова», — написал у себя в Twitter Михаил Ульянов. Свое заявление постпред РФ высказал на опрос американского предпринимателя Илона Маска стоит ли ему покинуть пост главы Twitter. На данный момент около 53% проголосовавших в опросе считают, что Илон Маск должен уйти. Ранее URA.RU сообщало, что в Роскомнадзоре не видят оснований для разблокировки социальной сети. Twitter полностью купил бизнесмен Илон Маск. С тех пор на площадке проходит множество изменений.

Социальная сеть Twitter (заблокирована на территории РФ) должна обеспечивать возможность высказывать разные точки зрения, быть непредвзятой и объективной. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Единственное, что нужно от нового Twitter, — это непредвзятый подход, объективность и реальная конкуренция разных точек зрения. Альтернатива станет главным вызовом демократии и реальной свободе слова», — написал у себя в Twitter Михаил Ульянов. Свое заявление постпред РФ высказал на опрос американского предпринимателя Илона Маска стоит ли ему покинуть пост главы Twitter. На данный момент около 53% проголосовавших в опросе считают, что Илон Маск должен уйти. Ранее URA.RU сообщало, что в Роскомнадзоре не видят оснований для разблокировки социальной сети. Twitter полностью купил бизнесмен Илон Маск. С тех пор на площадке проходит множество изменений.