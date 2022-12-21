В США придумали способ выполнить опасное требование Зеленского по России

The Hill: США присвоят РФ альтернативный статус вместо страны-спонсора терроризма

Владимир Зеленский просил США признать Россию спонсором терроризма Фото: Официальный сайт президента Украины

США не будут признавать Россию спонсором терроризма по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, а вместо этого собираются присвоить стране статус «государства агрессора». Об этом сообщает американское издание The Hill.

«Зеленский запросил статус государственного спонсора терроризма. Вместо этого администрация Байдена сказала им, что не поддержит его, но придумала альтернативный статус, которого даже не существует ни в национальном, ни в международном законодательстве США — нет никаких правовых оснований для этого», — цитирует The Hill помощника конгрессмена, знакомого с переговорами.

По словам источника, эта мера является непродуманной и никак негативно не скажется на России, а также не поможет Киеву. Издание отмечает, что США могут объявить Россию «государством-агрессором».

Ранее Зеленский попросил США признать Россию спонсором терроризма, передает Пятый канал. Президент США Джо Байден не увидел необходимости признавать Россию спонсором терроризма, сообщает RT.