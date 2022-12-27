Депутат Госдумы Свищев назвал непростым переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию

27 декабря 2022 в 21:08 Размер текста - 17 +

Решение по переходу РФС в Азию примут до 31 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU Российский футбольный союз (РФС) должен внимательно изучить возможность о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), поскольку клубы и спортсмены мечтают играть в европейских турнирах. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. «Бесплатный сыр только в мышеловке. Я считаю, что надо все внимательно изучить. Я не думаю, что это будет простой переход. Более того, мы понимаем, что все клубы, и спортсмены, и легионеры мечтают играть в еврокубках», — сказал Дмитрий Свищев. При этом, отметил парламентарий, в европейских странах пока не хотят видеть российские команды на турнирах. «Мы очень надеемся, что решение будет обдуманное, и, если FIFA не будут препятствовать участию в отборочных турнирах к чемпионатам мира. Сейчас в Европе не очень ждут нас. Ситуация непростая. Мы знаем, что многие страны не желают нас видеть на спортивных аренах. Но время покажет, кто прав, кто виноват. Мы считаем, что мы правы. Если переход нам даст возможность отбираться на чемпионаты мира, то почему бы и нет», — добавил собеседник агентства. Депутат Госдумы подчеркнул, что решение РФС будет самым важным в современном российском футболе. «В РФС должны взвесить, отмерить и принять единственно правильное решение. Права на ошибки здесь нет. Но одновременно наши национальные команды, и мужская, и женская должны играть, должны представлять свою страну. Наша молодежь должна стремиться попасть в национальные команды и отстаивать интересы, в том числе на спортивных аренах. Это прямая задача всех наших федераций по различным видам спорта», — заключил Свищев. Ранее исполком РФС поднял вопрос о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию после того, как УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. Источники в ФИФА сообщают, что организация не будет препятствовать участию сборной России в квалификации в случае ее перехода в азиатскую организацию. Решение по переходу РФС в Азию должны были принять 27 декабря, однако голосование исполкома перенесли до 31 декабря. Президент РФС Александр Дюков заявил, что АФК готова рассмотреть обращение Российского футбольного союза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский футбольный союз (РФС) должен внимательно изучить возможность о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), поскольку клубы и спортсмены мечтают играть в европейских турнирах. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. «Бесплатный сыр только в мышеловке. Я считаю, что надо все внимательно изучить. Я не думаю, что это будет простой переход. Более того, мы понимаем, что все клубы, и спортсмены, и легионеры мечтают играть в еврокубках», — сказал Дмитрий Свищев. При этом, отметил парламентарий, в европейских странах пока не хотят видеть российские команды на турнирах. «Мы очень надеемся, что решение будет обдуманное, и, если FIFA не будут препятствовать участию в отборочных турнирах к чемпионатам мира. Сейчас в Европе не очень ждут нас. Ситуация непростая. Мы знаем, что многие страны не желают нас видеть на спортивных аренах. Но время покажет, кто прав, кто виноват. Мы считаем, что мы правы. Если переход нам даст возможность отбираться на чемпионаты мира, то почему бы и нет», — добавил собеседник агентства. Депутат Госдумы подчеркнул, что решение РФС будет самым важным в современном российском футболе. «В РФС должны взвесить, отмерить и принять единственно правильное решение. Права на ошибки здесь нет. Но одновременно наши национальные команды, и мужская, и женская должны играть, должны представлять свою страну. Наша молодежь должна стремиться попасть в национальные команды и отстаивать интересы, в том числе на спортивных аренах. Это прямая задача всех наших федераций по различным видам спорта», — заключил Свищев. Ранее исполком РФС поднял вопрос о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию после того, как УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. Источники в ФИФА сообщают, что организация не будет препятствовать участию сборной России в квалификации в случае ее перехода в азиатскую организацию. Решение по переходу РФС в Азию должны были принять 27 декабря, однако голосование исполкома перенесли до 31 декабря. Президент РФС Александр Дюков заявил, что АФК готова рассмотреть обращение Российского футбольного союза.