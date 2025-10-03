«Шесть минут на сделку»: глава Минфина США накричал на премьера Украины

Министр финансов США Скотт Бессент в ходе переговоров по вопросам недропользования повысил голос на будущего премьер-министра Украины Оксану Свириденко. Об этом сообщает одна из американских газет. Инцидент произошел в конце февраля во время видеоконференции, посвященной обсуждению условий сделки между двумя странами.
«В конце февраля во время видеозвонка министр финансов США Скотт Бессент накричал на госпожу Свириденко, заявив, что у нее есть шесть минут, чтобы согласиться на сделку, иначе переговоры будут окончены», — пишет The New York Times (NYT). В ходе общения со СМИ Свириденко не стала подтверждать информацию о том, что переговоры с Бессентом проходили в напряженной атмосфере.
Ранее Financial Times сообщала, что администрация главы США Дональда Трампа пересматривает стратегию предоставления Украине разведывательных данных, необходимых для нанесения ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры, передает «Царьград». При этом американский лидер выступает против использования средств бюджета Штатов для оказания военной поддержки Киеву, полагая, что подобную помощь должны обеспечивать европейские страны-члены НАТО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.