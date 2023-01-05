Беженцев из Украины в Европе ожидают социальные притеснения и неквалифицированный труд. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.
«Украинцы будут оставаться в европейских странах, но будут находиться там на низшем уровне оплаты, пользоваться исключительно предложениями неквалифицированного труда, подвергаться социальным притеснениям, пополнять криминалитет», — сообщил Мирошник в интервью агентству ТАСС. Он объяснил подобное положение дел тем, что в Европе установилась тенденция к сокращению дотаций беженцам. По его словам, хотя и большинство уехавших из Украины не собирается возвращаться обратно, Европа собирается сократить оказываемую им помощь.
Ранее в ООН раскрыли число беженцев с Украины. Согласно официальному заявлению, с 24 февраля в Европу прибыло 7 896 825 человек. Всего с начала спецоперации страну покинуло 16 867 334 человек, из которых вернулось обратно 8 952 486. Большинство украинцев, согласно сообщению, предпочитает бежать в Россию. Несмотря на желание людей, Международный комитет Красного Креста всячески старается воспрепятствовать им уехать в РФ, передает «Царьград».
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Беженцев из Украины в Европе ожидают социальные притеснения и неквалифицированный труд. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник. «Украинцы будут оставаться в европейских странах, но будут находиться там на низшем уровне оплаты, пользоваться исключительно предложениями неквалифицированного труда, подвергаться социальным притеснениям, пополнять криминалитет», — сообщил Мирошник в интервью агентству ТАСС. Он объяснил подобное положение дел тем, что в Европе установилась тенденция к сокращению дотаций беженцам. По его словам, хотя и большинство уехавших из Украины не собирается возвращаться обратно, Европа собирается сократить оказываемую им помощь. Ранее в ООН раскрыли число беженцев с Украины. Согласно официальному заявлению, с 24 февраля в Европу прибыло 7 896 825 человек. Всего с начала спецоперации страну покинуло 16 867 334 человек, из которых вернулось обратно 8 952 486. Большинство украинцев, согласно сообщению, предпочитает бежать в Россию. Несмотря на желание людей, Международный комитет Красного Креста всячески старается воспрепятствовать им уехать в РФ, передает «Царьград».