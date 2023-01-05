05 января 2023

Экс-посол ЛНР дал неутешительный прогноз для украинских беженцев в Европе

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, эвакуация, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, беженцы, раздача, бутылка воды, гуманитарка
Родион Мирошник сообщил о будущих проблемах беженцев из Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беженцев из Украины в Европе ожидают социальные притеснения и неквалифицированный труд. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«Украинцы будут оставаться в европейских странах, но будут находиться там на низшем уровне оплаты, пользоваться исключительно предложениями неквалифицированного труда, подвергаться социальным притеснениям, пополнять криминалитет», — сообщил Мирошник в интервью агентству ТАСС. Он объяснил подобное положение дел тем, что в Европе установилась тенденция к сокращению дотаций беженцам. По его словам, хотя и большинство уехавших из Украины не собирается возвращаться обратно, Европа собирается сократить оказываемую им помощь.

Ранее в ООН раскрыли число беженцев с Украины. Согласно официальному заявлению, с 24 февраля в Европу прибыло 7 896 825 человек. Всего с начала спецоперации страну покинуло 16 867 334 человек, из которых вернулось обратно 8 952 486. Большинство украинцев, согласно сообщению, предпочитает бежать в Россию. Несмотря на желание людей, Международный комитет Красного Креста всячески старается воспрепятствовать им уехать в РФ, передает «Царьград».

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Беженцев из Украины в Европе ожидают социальные притеснения и неквалифицированный труд. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник. «Украинцы будут оставаться в европейских странах, но будут находиться там на низшем уровне оплаты, пользоваться исключительно предложениями неквалифицированного труда, подвергаться социальным притеснениям, пополнять криминалитет», — сообщил Мирошник в интервью агентству ТАСС. Он объяснил подобное положение дел тем, что в Европе установилась тенденция к сокращению дотаций беженцам. По его словам, хотя и большинство уехавших из Украины не собирается возвращаться обратно, Европа собирается сократить оказываемую им помощь. Ранее в ООН раскрыли число беженцев с Украины. Согласно официальному заявлению, с 24 февраля в Европу прибыло 7 896 825 человек. Всего с начала спецоперации страну покинуло 16 867 334 человек, из которых вернулось обратно 8 952 486. Большинство украинцев, согласно сообщению, предпочитает бежать в Россию. Несмотря на желание людей, Международный комитет Красного Креста всячески старается воспрепятствовать им уехать в РФ, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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