В Совфеде усмехнулись над просьбой ЕК к России Сенатор Клишас: просьба Еврокомиссии о бесплатном пролете над Сибирью комична 17 января 2023 в 01:11 Размер текста - 17 + Сенатор Клишас назвал комичным требование ЕК о бесплатном пролете над Сибирью Фото: Сергей Русанов © URA.RU Просьба Европейской комиссии (ЕК) о предоставлении бесплатного пролета над Сибирью звучит комично. ЕК следует благодарить Россию за предоставление возможности осуществлять перелеты над Украиной. Об этом заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас «Сама постановка вопроса со стороны „недрузей“, что Европейская комиссия что-то потребовала от России — уже звучит комично. Пусть лучше скажут спасибо России, что им пока над Украиной летать можно», — заявил Клишас у себя в telegram-канале . Данный комментарий последовал вслед за призывом генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрика Хололея не брать плату с авиакомпаний за полеты над Сибирью. Он посчитал, что Россия должна перестать получать плату за пролет над этой территорией после снятия ограничений, введенных против страны на фоне спецоперации, передает RT. Просьба Европейской комиссии (ЕК) о предоставлении бесплатного пролета над Сибирью звучит комично. ЕК следует благодарить Россию за предоставление возможности осуществлять перелеты над Украиной. Об этом заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас «Сама постановка вопроса со стороны „недрузей“, что Европейская комиссия что-то потребовала от России — уже звучит комично. Пусть лучше скажут спасибо России, что им пока над Украиной летать можно», — заявил Клишас у себя в telegram-канале. Данный комментарий последовал вслед за призывом генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрика Хололея не брать плату с авиакомпаний за полеты над Сибирью. Он посчитал, что Россия должна перестать получать плату за пролет над этой территорией после снятия ограничений, введенных против страны на фоне спецоперации, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям