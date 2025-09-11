Российская ПВО продолжает сбивать украинские бомбы

Силами российских систем ПВО были перехвачены три авиабомбы и несколько реактивных снарядов системы HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США», — указано в сообщении ведомства в telegram-канале. Помимо этого сообщается об уничтожении ракеты большой дальности «Нептун» и 166 украинских БПЛА.
Ранее, в августе, Минобороны РФ сообщали об уничтожении шести авиационных бомб и 179 дронов противника в зоне спецоперации за сутки. Также отмечалось, что за те сутки были ликвидированы около 1415 военнослужащих армии ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.