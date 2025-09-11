Российская ПВО продолжает сбивать украинские бомбы

МО РФ: ПВО сбили три управляемые авиабомбы и четыре снаряда системы HIMARS
Также силами ПВО было сбито четыре реактивных снаряда системы HIMARS, заявили в МО РФ
Также силами ПВО было сбито четыре реактивных снаряда системы HIMARS, заявили в МО РФ
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силами российских систем ПВО были перехвачены три авиабомбы и несколько реактивных снарядов системы HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США», — указано в сообщении ведомства в telegram-канале. Помимо этого сообщается об уничтожении ракеты большой дальности «Нептун» и 166 украинских БПЛА.

Ранее, в августе, Минобороны РФ сообщали об уничтожении шести авиационных бомб и 179 дронов противника в зоне спецоперации за сутки. Также отмечалось, что за те сутки были ликвидированы около 1415 военнослужащих армии ВСУ.

