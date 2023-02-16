Политолог Кнутов: США тайно готовятся к космической войне с Россией. Видео

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США занимаются развертыванием противоспутникового оружия, заявил Юрий Кнутов Фото:
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США готовятся к космической войне с Россией и уже разворачивают противоспутниковое вооружение, но не афишируют это. Об этом заявил военный эксперт, политолог Юрий Кнутов.

«Космические войны вполне реальны. Есть противоспутниковое оружие, размещенное в космосе <…> И американцы его разворачивают активно, не афишируя», — заявил Юрий Кнутов Пятому каналу.

Военный эксперт уточнил, что Вашингтон, в частности, готовит шаттл Boeing X-37, способный нести на себе до шести ядерных боеголовок. «Удар по спутнику приравнивается к удару по территории. Сомневаюсь, что будут бить по спутнику, но это возможно. Это опасно, это приравнивается к ядерной войне. Все идет к этому», — подытожил эксперт.

Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ВСУ используют сотни космических аппаратов Запада. По его словам, речь идет не только о военных спутниках, напоминает RT. Позже в МИД РФ сказали, что компоненты гражданской космической инфраструктуры, используемые для украинских войск, могут стать законной целью для ответного удара, пишет MK.RU.

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США готовятся к космической войне с Россией и уже разворачивают противоспутниковое вооружение, но не афишируют это. Об этом заявил военный эксперт, политолог Юрий Кнутов. «Космические войны вполне реальны. Есть противоспутниковое оружие, размещенное в космосе <…> И американцы его разворачивают активно, не афишируя», — заявил Юрий Кнутов Пятому каналу. Военный эксперт уточнил, что Вашингтон, в частности, готовит шаттл Boeing X-37, способный нести на себе до шести ядерных боеголовок. «Удар по спутнику приравнивается к удару по территории. Сомневаюсь, что будут бить по спутнику, но это возможно. Это опасно, это приравнивается к ядерной войне. Все идет к этому», — подытожил эксперт. Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ВСУ используют сотни космических аппаратов Запада. По его словам, речь идет не только о военных спутниках, напоминает RT. Позже в МИД РФ сказали, что компоненты гражданской космической инфраструктуры, используемые для украинских войск, могут стать законной целью для ответного удара, пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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