CNN: пилоты украинских Ми-8 боятся летать из-за российского ПВО

Украинские пилоты, управляющие вертолетами Ми-8, летают на низких высотах из-за опасений быть сбитыми российской ПВО. Об этом изданию CNN рассказали пилоты украинской армии Сергей и Геннадий.
«Пилоты украинских вертолетов должны летать так низко, что быть на борту — это все равно, что кататься на камушке, когда он скользит и скачет по воде», — приводит издание слова пилотов. Отмечается, что их трудности вызваны работой ПВО России по воздушным объектам.
В своем материале журналисты добавили, что армия России имеет превосходство в воздухе. По их словам, по этой причине украинским пилотам приходится летать низко.
Россия проводит специальную военную операцию на Украине с февраля 2022 года. Сейчас ВС РФ усиленно используют артиллерию и ПВО для успешного продвижения войск. До этого акцент был сделан на пехоте.
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Украинские пилоты, управляющие вертолетами Ми-8, летают на низких высотах из-за опасений быть сбитыми российской ПВО. Об этом изданию CNN рассказали пилоты украинской армии Сергей и Геннадий. «Пилоты украинских вертолетов должны летать так низко, что быть на борту — это все равно, что кататься на камушке, когда он скользит и скачет по воде», — приводит издание слова пилотов. Отмечается, что их трудности вызваны работой ПВО России по воздушным объектам. В своем материале журналисты добавили, что армия России имеет превосходство в воздухе. По их словам, по этой причине украинским пилотам приходится летать низко. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с февраля 2022 года. Сейчас ВС РФ усиленно используют артиллерию и ПВО для успешного продвижения войск. До этого акцент был сделан на пехоте.