CNN: пилоты украинских Ми-8 боятся летать из-за российского ПВО

ПВО России представляет опасность для вертолетов ВСУ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские пилоты, управляющие вертолетами Ми-8, летают на низких высотах из-за опасений быть сбитыми российской ПВО. Об этом изданию CNN рассказали пилоты украинской армии Сергей и Геннадий.

«Пилоты украинских вертолетов должны летать так низко, что быть на борту — это все равно, что кататься на камушке, когда он скользит и скачет по воде», — приводит издание слова пилотов. Отмечается, что их трудности вызваны работой ПВО России по воздушным объектам.

В своем материале журналисты добавили, что армия России имеет превосходство в воздухе. По их словам, по этой причине украинским пилотам приходится летать низко.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с февраля 2022 года. Сейчас ВС РФ усиленно используют артиллерию и ПВО для успешного продвижения войск. До этого акцент был сделан на пехоте.