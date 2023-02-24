Премьер Польши Моравецкий сообщил о поставке танков Leopard 2 на Украину

Первая партия танков Leopard 2 прибыла на Украину, заявил Матеуш Моравецкий
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Польша передала Украине первую партию немецких танков Leopard 2. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, уточнив, что речь идет о четырех единицах.
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