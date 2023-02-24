США ввели санкции против десятка губернаторов и девяти министров России

США ввели новые санкции против российских официальных лиц
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Госдепартамент США ввел санкции против более 10 российских губернаторов и глав Минкульта, МЧС, Минспорта, Минэнерго и Минцифры. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
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