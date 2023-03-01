США планируют атаку на своей территории с использованием ложного флага, что позволит обвинить Россию в нападении и начать войну. Такое мнение высказал ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.
«Они сделают все, чтобы втянуть нас в войну. Если простой риторики им не хватит, я предсказываю атаки под ложным флагом либо на американской земле, либо против союзника по НАТО, чтобы раздуть эмоции и втянуть нас в войну», — написал Ноктис Дрейвен в своем twitter-аккаунте.
По его мнению, власти США уже используют СМИ для подготовки населения к войне с Россией и Китаем. Дрейвен отметил, что Запад вложил слишком много сил в Украину, которая терпит поражение в конфликте. Он призвал открыть глаза на происходящее в США и западных странах.
Ранее Дрейвен уже утверждал, что Россия в любом случае одержит победу в ходе конфликта на Украине. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников рассказывал URA.RU, что Россия и Китай начинают формировать содружество, которое будет противостоять Западу. При этом президент США Джо Байден заявил, что Белый дом «ответит» Китаю, если его власти отправят летальное оружие в Россию в качестве военной помощи в спецоперации на Украине.
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США планируют атаку на своей территории с использованием ложного флага, что позволит обвинить Россию в нападении и начать войну. Такое мнение высказал ветеран ВС США Ноктис Дрейвен. «Они сделают все, чтобы втянуть нас в войну. Если простой риторики им не хватит, я предсказываю атаки под ложным флагом либо на американской земле, либо против союзника по НАТО, чтобы раздуть эмоции и втянуть нас в войну», — написал Ноктис Дрейвен в своем twitter-аккаунте. По его мнению, власти США уже используют СМИ для подготовки населения к войне с Россией и Китаем. Дрейвен отметил, что Запад вложил слишком много сил в Украину, которая терпит поражение в конфликте. Он призвал открыть глаза на происходящее в США и западных странах. Ранее Дрейвен уже утверждал, что Россия в любом случае одержит победу в ходе конфликта на Украине. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников рассказывал URA.RU, что Россия и Китай начинают формировать содружество, которое будет противостоять Западу. При этом президент США Джо Байден заявил, что Белый дом «ответит» Китаю, если его власти отправят летальное оружие в Россию в качестве военной помощи в спецоперации на Украине.