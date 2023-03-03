Минобороны призвало семьи участников СВО убрать персональные данные из соцсетей

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Минобороны РФ предупреждает, чтобы мобилизованные граждане и их родственники скрывали свои персональные данные в соцсетях Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Минобороны РФ призвали военнослужащих и членов их семьи убрать персональные данные из соцсетей с целью безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте военного ведомства.

«Акцентируем внимание на недопустимость размещения военнослужащими и членами их семей своих персональных данных в открытом доступе», — сообщается на сайте министерства. Уточняется, что поводом для сообщения стал частые попытки злоумышленников оказать психологическое давление на родственников мобилизованных граждан при помощи размещенной информации в открытом доступе.

В качестве примера на сайте приводится история россиянки. Она позвонила на «горячую линию» и рассказала, что что ей позвонил неизвестный с требованием перевести крупную сумму денег в обмен на сохранение жизни супруга. По итогу выяснилось, что номер потерпевшая разместила на своей странице «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что россиянам грозят новые проблемы с безопасностью в интернете. Это касается тех пользователей, кто использует устаревшие операционные системы Windows 7 и Windows 8.1.

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Минобороны РФ призвали военнослужащих и членов их семьи убрать персональные данные из соцсетей с целью безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте военного ведомства. «Акцентируем внимание на недопустимость размещения военнослужащими и членами их семей своих персональных данных в открытом доступе», — сообщается на сайте министерства. Уточняется, что поводом для сообщения стал частые попытки злоумышленников оказать психологическое давление на родственников мобилизованных граждан при помощи размещенной информации в открытом доступе. В качестве примера на сайте приводится история россиянки. Она позвонила на «горячую линию» и рассказала, что что ей позвонил неизвестный с требованием перевести крупную сумму денег в обмен на сохранение жизни супруга. По итогу выяснилось, что номер потерпевшая разместила на своей странице «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что россиянам грозят новые проблемы с безопасностью в интернете. Это касается тех пользователей, кто использует устаревшие операционные системы Windows 7 и Windows 8.1.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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