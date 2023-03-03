Минобороны призвало семьи участников СВО убрать персональные данные из соцсетей

03 марта 2023 в 22:18 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ предупреждает, чтобы мобилизованные граждане и их родственники скрывали свои персональные данные в соцсетях Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Минобороны РФ призвали военнослужащих и членов их семьи убрать персональные данные из соцсетей с целью безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте военного ведомства. «Акцентируем внимание на недопустимость размещения военнослужащими и членами их семей своих персональных данных в открытом доступе», — сообщается на сайте министерства. Уточняется, что поводом для сообщения стал частые попытки злоумышленников оказать психологическое давление на родственников мобилизованных граждан при помощи размещенной информации в открытом доступе. В качестве примера на сайте приводится история россиянки. Она позвонила на «горячую линию» и рассказала, что что ей позвонил неизвестный с требованием перевести крупную сумму денег в обмен на сохранение жизни супруга. По итогу выяснилось, что номер потерпевшая разместила на своей странице «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что россиянам грозят новые проблемы с безопасностью в интернете. Это касается тех пользователей, кто использует устаревшие операционные системы Windows 7 и Windows 8.1.

Минобороны РФ призвали военнослужащих и членов их семьи убрать персональные данные из соцсетей с целью безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте военного ведомства. «Акцентируем внимание на недопустимость размещения военнослужащими и членами их семей своих персональных данных в открытом доступе», — сообщается на сайте министерства. Уточняется, что поводом для сообщения стал частые попытки злоумышленников оказать психологическое давление на родственников мобилизованных граждан при помощи размещенной информации в открытом доступе. В качестве примера на сайте приводится история россиянки. Она позвонила на «горячую линию» и рассказала, что что ей позвонил неизвестный с требованием перевести крупную сумму денег в обмен на сохранение жизни супруга. По итогу выяснилось, что номер потерпевшая разместила на своей странице «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что россиянам грозят новые проблемы с безопасностью в интернете. Это касается тех пользователей, кто использует устаревшие операционные системы Windows 7 и Windows 8.1.