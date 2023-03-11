Соцсети вспомнили пророческую фразу Горшка из КиШ о «плохих украинцах»

В социальных сетях вспомнили пророческую фразу российского музыканта, основателя рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, также известного, как Горшок, про украинского лидера группы «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука. В ней Горшенев отметил ненависть к России, которая распространена среди «плохих украинцев».
«Вакарчук натуральный бандеровец. Он ненавидит Россию. Конкретно сказал: „Мы вам покажем!“. Плохой украинец, это плохой украинец», — сказал Горшенев в отрывке предоставленном telegram-каналом «Сыны Монархии». Там назвали основателя группы «Король и Шут» настоящим панком, который всегда говорил правду. По мнению авторов telegram-канала, эти факты следовало бы отметить в недавно вышедшем сериале про панк-группу.
«Так он прав оказался», — отреагировали в соцсетях на приведенный отрывок. Другой комментатор назвал высказывания музыканта здравыми.
«Не отнять, не прибавить», — пользователь емко охарактеризовал мнение Горшенева. Также напомнили, что ранее группа «Океан Ельзи», в состав которой входил Вакарчук, активно гастролировала по России.
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В социальных сетях вспомнили пророческую фразу российского музыканта, основателя рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, также известного, как Горшок, про украинского лидера группы «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука. В ней Горшенев отметил ненависть к России, которая распространена среди «плохих украинцев». «Вакарчук натуральный бандеровец. Он ненавидит Россию. Конкретно сказал: „Мы вам покажем!“. Плохой украинец, это плохой украинец», — сказал Горшенев в отрывке предоставленном telegram-каналом «Сыны Монархии». Там назвали основателя группы «Король и Шут» настоящим панком, который всегда говорил правду. По мнению авторов telegram-канала, эти факты следовало бы отметить в недавно вышедшем сериале про панк-группу. «Так он прав оказался», — отреагировали в соцсетях на приведенный отрывок. Другой комментатор назвал высказывания музыканта здравыми. «Не отнять, не прибавить», — пользователь емко охарактеризовал мнение Горшенева. Также напомнили, что ранее группа «Океан Ельзи», в состав которой входил Вакарчук, активно гастролировала по России.