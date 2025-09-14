Власти Польши заволновались из-за волны «пророссийских настроений» в стране

Дональд Туск призвал не реагировать на «пророссийское настроение» и враждебность к Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал политиков страны не поддаваться волне «пророссийских настроений». Та, по его словам, якобы подогревается Кремлем и питается страхами общества.

«Растет волна пророссийских настроений и враждебности по отношению к Украине. Задача политиков — сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению. Это испытание патриотизма и зрелости всего польского политического класса», — подчеркнул Туск в соцсети X.

Заявление прозвучало на фоне роста антиукраинских настроений в польском обществе, которые власти связывают якобы с российской пропагандой и экономическими трудностями. Туск акцентировал необходимость противостоять этому тренду.

Ранее польские власти приняли решение о высылке 63 иностранных граждан, среди которых 57 являются гражданами Украины, а остальные шесть — Беларуси. Мера была принята в связи с происшествием, произошедшим на концерте рэп-исполнителя Макса Коржа, где указанные лица использовали символику ОУН-УПА* (организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации). Ситуация вызвала значительный общественный отклик, однако, по заявлению властей, конфликт исчерпан.

Кроме того, на пограничном пункте пропуска «Медыка — Шегини», расположенном на границе Польши и Украины, вновь остановлено движение грузового транспорта. Как информирует Государственная пограничная служба Украины, причиной стала акция протеста польских фермеров, выступающих против ввоза сельскохозяйственной продукции из Украины и организовавших блокаду пункта пропуска.

