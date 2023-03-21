Военный эксперт раскрыл, почему ВСУ смогли ударить по Джанкою

Военный эксперт Кнутов: Украине удалось нанести удар по Джанкою из-за незаметности дронов

21 марта 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

ВСУ запускают дроны на территорию РФ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли ударить по Джанкою (Крым), так как атака велась с помощью беспилотников, которые малозаметны. Также дроны тяжело сбить из-за пуленепробиваемого корпуса двигателя. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. «Дрон изготавливается из композитов, он малозаметный. Его выдает бензиновый двигатель. Топливный бак сделан из кевлара, то есть пуленепробиваемый. Летательный аппарат может находиться в воздухе семь часов, развивать скорость 120 километров в час и выполнять полеты на дальность более 800 километров», — приводит слова Кнутова MK.RU . Беспилотник Mugin 5 может нести 20-килограммовую бомбу, а дальность его полета позволяет проделать путь от Украины до Крыма, рассказал эксперт. По его словам, дроны работают чаще всего ночью, чтобы их было меньше заметно. Дрон с помощью тепловизора находит скопления людей и техники, передает координаты и ночью эти позиции атакует артиллерия ВСУ. Украинская армия ударила беспилотниками по Крыму в ночь на 21 марта. Средства ПВО пресекли полет дрона со взрывчаткой. Обломки беспилотников повредили колледж, магазин и жилые дома. Также был ранен местный житель.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли ударить по Джанкою (Крым), так как атака велась с помощью беспилотников, которые малозаметны. Также дроны тяжело сбить из-за пуленепробиваемого корпуса двигателя. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. «Дрон изготавливается из композитов, он малозаметный. Его выдает бензиновый двигатель. Топливный бак сделан из кевлара, то есть пуленепробиваемый. Летательный аппарат может находиться в воздухе семь часов, развивать скорость 120 километров в час и выполнять полеты на дальность более 800 километров», — приводит слова Кнутова MK.RU. Беспилотник Mugin 5 может нести 20-килограммовую бомбу, а дальность его полета позволяет проделать путь от Украины до Крыма, рассказал эксперт. По его словам, дроны работают чаще всего ночью, чтобы их было меньше заметно. Дрон с помощью тепловизора находит скопления людей и техники, передает координаты и ночью эти позиции атакует артиллерия ВСУ. Украинская армия ударила беспилотниками по Крыму в ночь на 21 марта. Средства ПВО пресекли полет дрона со взрывчаткой. Обломки беспилотников повредили колледж, магазин и жилые дома. Также был ранен местный житель.