В России сбили украинский беспилотник

Губернатор Богомаз: в Брянской области российская ПВО сбила украинский беспилотник
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В результате атаки беспилотника пострадавших нет, сообщил Александр Богомаз Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В районе поселка Навля Брянской области российская система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежавший украинской армии. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Системой ПВО Вооруженных сил РФ в районе поселка Навля был сбит БПЛА ВСУ самолетного типа. Беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Также глава региона отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

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В районе поселка Навля Брянской области российская система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежавший украинской армии. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Системой ПВО Вооруженных сил РФ в районе поселка Навля был сбит БПЛА ВСУ самолетного типа. Беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Также глава региона отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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