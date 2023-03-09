В России сбили украинский беспилотник

Губернатор Богомаз: в Брянской области российская ПВО сбила украинский беспилотник

09 марта 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

В результате атаки беспилотника пострадавших нет, сообщил Александр Богомаз Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе поселка Навля Брянской области российская система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежавший украинской армии. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Системой ПВО Вооруженных сил РФ в районе поселка Навля был сбит БПЛА ВСУ самолетного типа. Беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале . Также глава региона отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

В районе поселка Навля Брянской области российская система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежавший украинской армии. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Системой ПВО Вооруженных сил РФ в районе поселка Навля был сбит БПЛА ВСУ самолетного типа. Беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Также глава региона отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы.