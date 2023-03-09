В России сбили украинский беспилотник

В результате атаки беспилотника пострадавших нет, сообщил Александр Богомаз
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В районе поселка Навля Брянской области российская система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежавший украинской армии. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Системой ПВО Вооруженных сил РФ в районе поселка Навля был сбит БПЛА ВСУ самолетного типа. Беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет», — написал Александр Богомаз в своем
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