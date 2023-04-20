Губернатор Белгородской области раскрыл число погибших в регионе с начала СВО

Гладков: из-за обстрелов ВСУ с начала спецоперации в Белгородской области погибло 30 человек
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Последствия обстрела в Буденовском районе. Донецк, донецк, днр, разрушения, обстрел, сво
Вячеслав Гладков рассказал о количестве погибших от обстрелов ВСУ в Белгородской области Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

В результате агрессии украинской армии с начала спецоперации в Белгородской области погибло 30 человек. Это следует из статистики, приведенной губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

Вячеслав Гладков отчитался перед депутатами областной думы. Об этом сообщает журналист РИА Новости. Согласно озвученным данным, в регионе погибло 30 человек с начала СВО, 123 получили ранения. На встрече с президентом России Владимиром Путиным 24 января Гладков сообщал о 25 погибших.

Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области взорвалась граната. В результате взрыва погиб один человек, передает RT.

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В результате агрессии украинской армии с начала спецоперации в Белгородской области погибло 30 человек. Это следует из статистики, приведенной губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Вячеслав Гладков отчитался перед депутатами областной думы. Об этом сообщает журналист РИА Новости. Согласно озвученным данным, в регионе погибло 30 человек с начала СВО, 123 получили ранения. На встрече с президентом России Владимиром Путиным 24 января Гладков сообщал о 25 погибших. Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области взорвалась граната. В результате взрыва погиб один человек, передает RT.
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Ссылки по теме
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