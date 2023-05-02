02 мая 2023

Минобороны Украины заставит работать раненых украинских бойцов

Замминистра обороны Украины Маляр: МО Украины переведет раненых бойцов на другие должности
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, stock, маляр анна
Анна Маляр заявила, что раненых солдат ВСУ будут назначать на другие должности Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинских бойцов, которые из-за ранений больше не могут выполнять боевые задачи, будут назначать на другие должности в ВСУ. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Раненых, которые не могут выполнять боевые задания и выведены в распоряжение командиров, будут назначать на другие должности», — написала Маляр в соцсетях. Она отметила, что главком ВСУ Валерий Залужный уже готовит соответствующее распоряжение. В настоящее время вакансий в ВСУ в десять раз больше, чем раненых, ожидающих назначения, добавила Анна Маляр.

Ранее сообщалось, что ВСУ за апрель потеряли 15 тысяч солдат. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. На Украине погиб самый результативный зенитчик ВСУ.

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Украинских бойцов, которые из-за ранений больше не могут выполнять боевые задачи, будут назначать на другие должности в ВСУ. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. «Раненых, которые не могут выполнять боевые задания и выведены в распоряжение командиров, будут назначать на другие должности», — написала Маляр в соцсетях. Она отметила, что главком ВСУ Валерий Залужный уже готовит соответствующее распоряжение. В настоящее время вакансий в ВСУ в десять раз больше, чем раненых, ожидающих назначения, добавила Анна Маляр. Ранее сообщалось, что ВСУ за апрель потеряли 15 тысяч солдат. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. На Украине погиб самый результативный зенитчик ВСУ.
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