Продюсер «Спокойной ночи, малыши» оказался одним из владельцев «Самоката» и «Ситидрайва»

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Презентация песни Сергея Шнурова для "Спокойной ночи, малыши!", ТАСС. Москва, митрошенков александр
Митрошенков отказался комментировать информацию Фото:

Продюсер «Спокойной ночи, малыши» Александр Митрошенков оказался акционером в «О2О Холдинге», в который входят сервисы «Ситидрайв», «Кухня на районе» и «Самокат». Об этом говорится в отчете холдинга за 2022 год.

«Согласно документу 99,54% „О2О Холдинга“ принадлежат АО „Еком Технологии“, еще 0,46% у ООО „Еком Инвестиции“. Полная акционерная структура указанных юрлиц не раскрывается, но из доступной информации ЕГРЮЛ следует, что 10,86% в „Еком Инвестиции“ принадлежат Александру Митрошенкову, а 7,23% — Ярославу Чередникову», — передает РБК.

Информации о юридических лицах практически нет. Известно только, что созданы они были в августе 2022 года. Сам Митрошенков отказался комментировать информацию о своем участии в «О2О Холдинге».

«О2О Холдинг» — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group, оказывающее услуги в области бухгалтерского учета. В нем объединены инвестиции «СберМаркета, «СберМегаМаркета», «СберЛогистики», «Сбер ЕАптеки» и СММ «Ретейла», а также доля «Сбера».

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Продюсер «Спокойной ночи, малыши» Александр Митрошенков оказался акционером в «О2О Холдинге», в который входят сервисы «Ситидрайв», «Кухня на районе» и «Самокат». Об этом говорится в отчете холдинга за 2022 год. «Согласно документу 99,54% „О2О Холдинга“ принадлежат АО „Еком Технологии“, еще 0,46% у ООО „Еком Инвестиции“. Полная акционерная структура указанных юрлиц не раскрывается, но из доступной информации ЕГРЮЛ следует, что 10,86% в „Еком Инвестиции“ принадлежат Александру Митрошенкову, а 7,23% — Ярославу Чередникову», — передает РБК. Информации о юридических лицах практически нет. Известно только, что созданы они были в августе 2022 года. Сам Митрошенков отказался комментировать информацию о своем участии в «О2О Холдинге». «О2О Холдинг» — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group, оказывающее услуги в области бухгалтерского учета. В нем объединены инвестиции «СберМаркета, «СберМегаМаркета», «СберЛогистики», «Сбер ЕАптеки» и СММ «Ретейла», а также доля «Сбера».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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