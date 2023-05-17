17 мая 2023

Посольство РФ: США не хотят видеть нескрываемые Киевом акты террора

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
ВСУ не отрицают причастность к актам терроризма на территории России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти США, оказывая всестороннюю поддержку Украине, делают вид, что не замечают откровенные акты терроризма, направленные против российских журналистов. Соответствующее заявление опубликовало посольство РФ в США.

«Вызывают возмущение недавние заявления представителей госдепа США о якобы неосведомленности по поводу высказываний руководства украинской военной разведки о причастности киевского режима к убийствам и покушениям на российских журналистов. В Вашингтоне предпочитают „не замечать“, что Киев, заручившись американской всесторонней поддержкой, уже не скрывает своих террористических действий», — сообщается в официальном telegram-канале диппредставительства России.

В ведомстве подчеркнули, что по всем признакам именно режим президента Украины Владимира Зеленского является террористическим. Для украинского руководства человеческая жизнь ничего не стоит, заявили в посольстве.

Ранее сообщалось, что глава ГУР Кирилл Буданов признал, что украинская армия причастна к терактам в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что киевский режим и его сторонники — террористы.

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Власти США, оказывая всестороннюю поддержку Украине, делают вид, что не замечают откровенные акты терроризма, направленные против российских журналистов. Соответствующее заявление опубликовало посольство РФ в США. «Вызывают возмущение недавние заявления представителей госдепа США о якобы неосведомленности по поводу высказываний руководства украинской военной разведки о причастности киевского режима к убийствам и покушениям на российских журналистов. В Вашингтоне предпочитают „не замечать“, что Киев, заручившись американской всесторонней поддержкой, уже не скрывает своих террористических действий», — сообщается в официальном telegram-канале диппредставительства России. В ведомстве подчеркнули, что по всем признакам именно режим президента Украины Владимира Зеленского является террористическим. Для украинского руководства человеческая жизнь ничего не стоит, заявили в посольстве. Ранее сообщалось, что глава ГУР Кирилл Буданов признал, что украинская армия причастна к терактам в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что киевский режим и его сторонники — террористы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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