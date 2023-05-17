Посольство РФ: США не хотят видеть нескрываемые Киевом акты террора

Власти США, оказывая всестороннюю поддержку Украине, делают вид, что не замечают откровенные акты терроризма, направленные против российских журналистов. Соответствующее заявление опубликовало посольство РФ в США.
«Вызывают возмущение недавние заявления представителей госдепа США о якобы неосведомленности по поводу высказываний руководства украинской военной разведки о причастности киевского режима к убийствам и покушениям на российских журналистов. В Вашингтоне предпочитают „не замечать“, что Киев, заручившись американской всесторонней поддержкой, уже не скрывает своих террористических действий», — сообщается в официальном telegram-канале диппредставительства России.
В ведомстве подчеркнули, что по всем признакам именно режим президента Украины Владимира Зеленского является террористическим. Для украинского руководства человеческая жизнь ничего не стоит, заявили в посольстве.
Ранее сообщалось, что глава ГУР Кирилл Буданов признал, что украинская армия причастна к терактам в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что киевский режим и его сторонники — террористы.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!