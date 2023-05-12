МО РФ: артиллеристы уничтожили пункт размещения ВСУ в ДНР

ВС РФ сбили четыре ракеты HIMARS Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили пункт временной дислокации украинских войск, а также сбили четыре ракеты HIMARS на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Артиллеристы группировки войск „Восток“ уничтожили минометный расчет и пункт временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении», — сообщили в Минобороны, передает РИА Новости. Также российские бойцы отразили ракетный удар украинской армии и сбили четыре ракеты HIMARS.

Ранее ВС РФ уничтожили склады с боеприпасами, принадлежавшие бригадам ВСУ в Херсонской области и Донецкой народной республике. Об этом сообщали в российском оборонном ведомстве в ходе брифинга.