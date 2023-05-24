Уральцы провезли через границу РФ миллион долларов США

24 мая 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

На Уральской таможне посчитали, сколько денег вывезли туристы из страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За первый квартал 2023 года через Уральскую таможню вывезли и ввезли более миллиона долларов США. При этом часть наличности — 120 тысяч долларов — пытались вывезти без декларации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления. «Общая сумма перемещаемых через границу наличных превысила 1 млн долларов США. При этом на вывоз иностранной валюты поданы декларации на 200 тысяч долларов США, а ввоз задекларирован более чем 850 тысяч долларов США. В основном наличные вывозили в Узбекистан и Азербайджан, ввозили из Турции, ОАЭ, Таджикистана», — рассказали в ведомстве. Всего таможенники пресекли 50 попыток вывоза незадекларированной валюты на общую сумму 120 тысяч долларов. По правилам, сумму свыше 10 тысяч долларов при вывозе за границу необходимо декларировать. Всего же за первый квартал 2023 года таможенники выявили более 100 правонарушений при перемещении наличности.

За первый квартал 2023 года через Уральскую таможню вывезли и ввезли более миллиона долларов США. При этом часть наличности — 120 тысяч долларов — пытались вывезти без декларации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления. «Общая сумма перемещаемых через границу наличных превысила 1 млн долларов США. При этом на вывоз иностранной валюты поданы декларации на 200 тысяч долларов США, а ввоз задекларирован более чем 850 тысяч долларов США. В основном наличные вывозили в Узбекистан и Азербайджан, ввозили из Турции, ОАЭ, Таджикистана», — рассказали в ведомстве. Всего таможенники пресекли 50 попыток вывоза незадекларированной валюты на общую сумму 120 тысяч долларов. По правилам, сумму свыше 10 тысяч долларов при вывозе за границу необходимо декларировать. Всего же за первый квартал 2023 года таможенники выявили более 100 правонарушений при перемещении наличности.