Baza: на территории смоленской нефтеперерабатывающей станции взорвался беспилотник

В Смоленской области на территории нефтеперерабатывающей станции взорвался беспилотник. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Сотрудники нефтеперерабатывающей станции услышали громкий взрыв. Обследовав территорию, в 800 метрах от вертолетной площадки они обнаружили взорвавшийся беспилотник самолетного типа», — говорится в сообщении.
Работники предприятия обнаружили воронку глубиной один метр и диаметром три метра. Дрон был начинен взрывчаткой. Ее мощность составляла около двух килограмм в тротиловом эквиваленте.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!