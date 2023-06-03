Baza: на территории смоленской нефтеперерабатывающей станции взорвался беспилотник

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Дрон. stock, бпла, беспилотник, дрон, stock
Беспилотник был начинен взрывчаткой с мощностью около двух килограмм в тротиловом эквиваленте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Смоленской области на территории нефтеперерабатывающей станции взорвался беспилотник. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Сотрудники нефтеперерабатывающей станции услышали громкий взрыв. Обследовав территорию, в 800 метрах от вертолетной площадки они обнаружили взорвавшийся беспилотник самолетного типа», — говорится в сообщении.

Работники предприятия обнаружили воронку глубиной один метр и диаметром три метра. Дрон был начинен взрывчаткой. Ее мощность составляла около двух килограмм в тротиловом эквиваленте.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается.

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В Смоленской области на территории нефтеперерабатывающей станции взорвался беспилотник. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Сотрудники нефтеперерабатывающей станции услышали громкий взрыв. Обследовав территорию, в 800 метрах от вертолетной площадки они обнаружили взорвавшийся беспилотник самолетного типа», — говорится в сообщении. Работники предприятия обнаружили воронку глубиной один метр и диаметром три метра. Дрон был начинен взрывчаткой. Ее мощность составляла около двух килограмм в тротиловом эквиваленте. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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