РИА Новости: упавший под Калугой дрон выжег гектар земли рядом с НПЗ

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Пожарные успели предотвратить распространение огня Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Беспилотник, который упал в Калужской области 1 июня, выжег гектар земли рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Об этом заявил представитель экстренных служб.

«Произошло падение обломков БАС (беспилотная авиационная система) самолетного типа в пяти километрах от нефтеперерабатывающего завода «Первый завод», — заявили РИА Новости в экстренных службах. Из-за падения дрона загорелась сухая трава. Общая площадь возгорания составила один гектар. Пожарные успели вовремя потушить возгорание. Беспилотник упал в 310 километрах от границы с Украиной.

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Беспилотник, который упал в Калужской области 1 июня, выжег гектар земли рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Об этом заявил представитель экстренных служб. «Произошло падение обломков БАС (беспилотная авиационная система) самолетного типа в пяти километрах от нефтеперерабатывающего завода «Первый завод», — заявили РИА Новости в экстренных службах. Из-за падения дрона загорелась сухая трава. Общая площадь возгорания составила один гектар. Пожарные успели вовремя потушить возгорание. Беспилотник упал в 310 километрах от границы с Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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