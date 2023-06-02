РИА Новости: упавший под Калугой дрон выжег гектар земли рядом с НПЗ

02 июня 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Пожарные успели предотвратить распространение огня Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотник, который упал в Калужской области 1 июня, выжег гектар земли рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Об этом заявил представитель экстренных служб. «Произошло падение обломков БАС (беспилотная авиационная система) самолетного типа в пяти километрах от нефтеперерабатывающего завода «Первый завод», — заявили РИА Новости в экстренных службах. Из-за падения дрона загорелась сухая трава. Общая площадь возгорания составила один гектар. Пожарные успели вовремя потушить возгорание. Беспилотник упал в 310 километрах от границы с Украиной.

Беспилотник, который упал в Калужской области 1 июня, выжег гектар земли рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Об этом заявил представитель экстренных служб. «Произошло падение обломков БАС (беспилотная авиационная система) самолетного типа в пяти километрах от нефтеперерабатывающего завода «Первый завод», — заявили РИА Новости в экстренных службах. Из-за падения дрона загорелась сухая трава. Общая площадь возгорания составила один гектар. Пожарные успели вовремя потушить возгорание. Беспилотник упал в 310 километрах от границы с Украиной.