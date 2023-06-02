РИА Новости: упавший под Калугой дрон выжег гектар земли рядом с НПЗ

Пожарные успели предотвратить распространение огня
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беспилотник, который упал в Калужской области 1 июня, выжег гектар земли рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Об этом заявил представитель экстренных служб.
«Произошло падение обломков БАС (беспилотная авиационная система) самолетного типа в пяти километрах от нефтеперерабатывающего завода «Первый завод», — заявили РИА Новости в экстренных службах. Из-за падения дрона загорелась сухая трава. Общая площадь возгорания составила один гектар. Пожарные успели вовремя потушить возгорание. Беспилотник упал в 310 километрах от границы с Украиной.
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