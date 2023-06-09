09 июня 2023

Финансист Порошин спрогнозировал изменение ключевой ставки в июле

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В России пока нет предпосылок для изменения ключевой ставки, считает Алексей Порошин Фото:

Изменение ключевой ставки Центробанка (если она повышается, то кредиты становятся менее привлекательными, и наоборот) возможно в июле. Пока она остается неизменной на уровне 7,5%, объяснил в беседе с URA.RU генеральный директор First Investonomika (финансовая и инвестиционная инженерия), член экспертных советов Госдумы, Министерства промышленности и торговли РФ, Ассоциации банков России, совета Московского регионального отделения «Деловая Россия» Алексей Порошин.

«Сегодня был важный момент, так как была неделя тишины. Центробанк оставил ключевую ставку неизменной, на уровне 7,5%. Да, мы сейчас видим некоторые скачки инфляции, рост непродовольственной товарной инфляции, но сегодня явных предпосылок к изменению ставок нет. На мой взгляд, стоит ожидать их в июле, потому что в июле возможны сильные инвестиционные скачки», — рассказал Алексей Порошин.

По словам финансиста, в России будет продолжать расти и курс доллара (по данным на 9 июня, курс доллара на Московской бирже впервые с 7 апреля 2023 года превысил 83 рубля).«Природа роста доллара, мне кажется, понятна. Очень сильно растет импорт в страну, так как налажены каналы поставок, работает логистика, финансовая инфраструктура. Для импорта товаров нужна валюта, нужен доллар. Плюс мы видим, что сейчас идет снижение нефтегазовых доходов. Прошлый год был очень хорош, а в этом году все крайне нестабильно и сумрачно. По нефтегазовым доходам у нас просадка. Поэтому предпосылок к резкому снижению курса доллара сейчас нет. Спрос на него большой. Из-за этого доллар растет», — подчеркнул Порошин.

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Изменение ключевой ставки Центробанка (если она повышается, то кредиты становятся менее привлекательными, и наоборот) возможно в июле. Пока она остается неизменной на уровне 7,5%, объяснил в беседе с URA.RU генеральный директор First Investonomika (финансовая и инвестиционная инженерия), член экспертных советов Госдумы, Министерства промышленности и торговли РФ, Ассоциации банков России, совета Московского регионального отделения «Деловая Россия» Алексей Порошин. «Сегодня был важный момент, так как была неделя тишины. Центробанк оставил ключевую ставку неизменной, на уровне 7,5%. Да, мы сейчас видим некоторые скачки инфляции, рост непродовольственной товарной инфляции, но сегодня явных предпосылок к изменению ставок нет. На мой взгляд, стоит ожидать их в июле, потому что в июле возможны сильные инвестиционные скачки», — рассказал Алексей Порошин. По словам финансиста, в России будет продолжать расти и курс доллара (по данным на 9 июня, курс доллара на Московской бирже впервые с 7 апреля 2023 года превысил 83 рубля).«Природа роста доллара, мне кажется, понятна. Очень сильно растет импорт в страну, так как налажены каналы поставок, работает логистика, финансовая инфраструктура. Для импорта товаров нужна валюта, нужен доллар. Плюс мы видим, что сейчас идет снижение нефтегазовых доходов. Прошлый год был очень хорош, а в этом году все крайне нестабильно и сумрачно. По нефтегазовым доходам у нас просадка. Поэтому предпосылок к резкому снижению курса доллара сейчас нет. Спрос на него большой. Из-за этого доллар растет», — подчеркнул Порошин.
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