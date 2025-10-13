Силуанов: в будущем возможен пересмотр ставки налога на роскошь

В будущем Минфин может начать прорабатывать ставку налога на роскошь. Но вряд ли это произойдет в этом финансовом году. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Налоги на роскошь. Я хочу сказать, что да, это направление возможно к проработке, но, наверное, не в этом финансовом году», — заявил Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Помимо этого, Силуанов отметил, что введение налога не даст больших денег для бюджета страны. Из-за этого предложение не было включено в текущий пакет Минфина.
Ранее Минфин России в проекте федерального бюджета на 2026–2028 годы прогнозировал значительный рост поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС), а также предложил снизить порог годовой выручки для обязательной уплаты НДС малыми и средними предприятиями. По словам Антона Силуанова, эта мера направлена на борьбу с незаконной оптимизацией налогов. Введение же налога на роскошь пока не рассматривается как существенный источник пополнения бюджета.
