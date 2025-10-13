Силуанов: в будущем возможен пересмотр ставки налога на роскошь

Налоги на роскошь не даст больших денег для бюджета страны, заявил Силуанов
Налоги на роскошь не даст больших денег для бюджета страны, заявил Силуанов

В будущем Минфин может начать прорабатывать ставку налога на роскошь. Но вряд ли это произойдет в этом финансовом году. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Налоги на роскошь. Я хочу сказать, что да, это направление возможно к проработке, но, наверное, не в этом финансовом году», — заявил Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Помимо этого, Силуанов отметил, что введение налога не даст больших денег для бюджета страны. Из-за этого предложение не было включено в текущий пакет Минфина.

Ранее Минфин России в проекте федерального бюджета на 2026–2028 годы прогнозировал значительный рост поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС), а также предложил снизить порог годовой выручки для обязательной уплаты НДС малыми и средними предприятиями. По словам Антона Силуанова, эта мера направлена на борьбу с незаконной оптимизацией налогов. Введение же налога на роскошь пока не рассматривается как существенный источник пополнения бюджета.

