СК РФ завел дело после удара ВСУ по дому в Воронеже

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Дрон. stock, бпла, беспилотник, дрон, stock
СК России возбудил дело по факту теракта после падения БПЛА в Воронеже Фото:

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой беспилотника на жилой дом в Воронеже 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного террористическим актом, совершенным группой лиц по предварительному сговору», — заявили в СК РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Сбитый беспилотник ВСУ попал в жилой дом в Воронеже 9 июня. В результате происшествия были ранены три человека, однако от госпитализации они отказались.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой беспилотника на жилой дом в Воронеже 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе комитета. «Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного террористическим актом, совершенным группой лиц по предварительному сговору», — заявили в СК РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Сбитый беспилотник ВСУ попал в жилой дом в Воронеже 9 июня. В результате происшествия были ранены три человека, однако от госпитализации они отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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