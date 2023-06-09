СК РФ завел дело после удара ВСУ по дому в Воронеже

СК России возбудил дело по факту теракта после падения БПЛА в Воронеже
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой беспилотника на жилой дом в Воронеже 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного террористическим актом, совершенным группой лиц по предварительному сговору», — заявили в СК РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Сбитый беспилотник ВСУ попал в жилой дом в Воронеже 9 июня. В результате происшествия были ранены три человека, однако от госпитализации они отказались.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!