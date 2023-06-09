Очевидцы засняли момент падения беспилотника в Воронеже. Видео

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, дрон, stock, бла
Заснят момент попадания БПЛА в жилой дом Фото:

В сети появились кадры момента попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже. На видео запечатлен полет дрона до падения.

На кадрах заметна траектория полета БПЛА. В какой-то момент аппарат начал резко снижать высоту.

Ранее стало известно, что три человека пострадали, когда беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом в Воронеже. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, несколько квартир получили повреждения, а трое человек были ранены осколками стекла. Пострадавшим была оказана помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

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В сети появились кадры момента попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже. На видео запечатлен полет дрона до падения. На кадрах заметна траектория полета БПЛА. В какой-то момент аппарат начал резко снижать высоту. Ранее стало известно, что три человека пострадали, когда беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом в Воронеже. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, несколько квартир получили повреждения, а трое человек были ранены осколками стекла. Пострадавшим была оказана помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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