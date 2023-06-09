Очевидцы засняли момент падения беспилотника в Воронеже. Видео

09 июня 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Заснят момент попадания БПЛА в жилой дом Фото: Министерство обороны Великобритании В сети появились кадры момента попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже. На видео запечатлен полет дрона до падения. На кадрах заметна траектория полета БПЛА. В какой-то момент аппарат начал резко снижать высоту. Ранее стало известно, что три человека пострадали, когда беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом в Воронеже. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, несколько квартир получили повреждения, а трое человек были ранены осколками стекла. Пострадавшим была оказана помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

В сети появились кадры момента попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже. На видео запечатлен полет дрона до падения. На кадрах заметна траектория полета БПЛА. В какой-то момент аппарат начал резко снижать высоту. Ранее стало известно, что три человека пострадали, когда беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом в Воронеже. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, несколько квартир получили повреждения, а трое человек были ранены осколками стекла. Пострадавшим была оказана помощь на месте, госпитализация не потребовалась.