Заснят момент попадания БПЛА в жилой дом
В сети появились кадры момента попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже. На видео запечатлен полет дрона до падения.
На кадрах заметна траектория полета БПЛА. В какой-то момент аппарат начал резко снижать высоту.
Ранее стало известно, что три человека пострадали, когда беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом в Воронеже. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, несколько квартир получили повреждения, а трое человек были ранены осколками стекла. Пострадавшим была оказана помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
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