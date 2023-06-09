Кремль дал оценку падению беспилотника в Воронеже

Песков заявил, что Киев продолжает атаки на жилую инфраструктуру РФ
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Россия продолжает борьбу, заявил Дмитрий Песков Фото:

Падение украинского БПЛА на жилой дом в Воронеже является атакой на гражданскую инфраструктуру России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Киевский режим продолжает атаки на жилые объекты, жилые дома [России]», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь уточнил, что на объекте работают специальные службы. Россия продолжает борьбу, заключил Песков.

Ранее стало известно, что сбитый беспилотник попал в жилой дом в Воронеже. Губернатор Александр Гусев подтвердил, что БПЛА упал на улицу Белинского. В результате атаки было ранено три человека.

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Падение украинского БПЛА на жилой дом в Воронеже является атакой на гражданскую инфраструктуру России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Киевский режим продолжает атаки на жилые объекты, жилые дома [России]», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь уточнил, что на объекте работают специальные службы. Россия продолжает борьбу, заключил Песков. Ранее стало известно, что сбитый беспилотник попал в жилой дом в Воронеже. Губернатор Александр Гусев подтвердил, что БПЛА упал на улицу Белинского. В результате атаки было ранено три человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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