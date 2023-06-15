15 июня 2023

Phuket News: в Таиланде россиянин утонул в бассейне

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База отдыха "Остров сокровищ". Березовский, бассейн
Молодой человек утонул задолго до того, как тело обнаружили Фото:

В бассейне на таиландском острове Пхукет утонул россиянин. Об этом сообщает тайская пресса.

«Сотрудники полиции и медики направились на место, где они обнаружили тело мужчины на дне плавательного бассейна глубиной в 1,8 метра на частной вилле. Погибший был опознан по паспорту как 22-летний гражданин России», — передает Phuket News. Согласно информации портала, россиянин родился в городе Чита.

Также отмечается, что, согласно предварительной версии спасателей и полиции, молодой человек утонул задолго до того, как тело нашел технический работник. Высказывается предположение, что мужчина был мертв уже 12 часов.

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В бассейне на таиландском острове Пхукет утонул россиянин. Об этом сообщает тайская пресса. «Сотрудники полиции и медики направились на место, где они обнаружили тело мужчины на дне плавательного бассейна глубиной в 1,8 метра на частной вилле. Погибший был опознан по паспорту как 22-летний гражданин России», — передает Phuket News. Согласно информации портала, россиянин родился в городе Чита. Также отмечается, что, согласно предварительной версии спасателей и полиции, молодой человек утонул задолго до того, как тело нашел технический работник. Высказывается предположение, что мужчина был мертв уже 12 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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