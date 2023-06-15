Phuket News: в Таиланде россиянин утонул в бассейне

В бассейне на таиландском острове Пхукет утонул россиянин. Об этом сообщает тайская пресса.
«Сотрудники полиции и медики направились на место, где они обнаружили тело мужчины на дне плавательного бассейна глубиной в 1,8 метра на частной вилле. Погибший был опознан по паспорту как 22-летний гражданин России», — передает Phuket News. Согласно информации портала, россиянин родился в городе Чита.
Также отмечается, что, согласно предварительной версии спасателей и полиции, молодой человек утонул задолго до того, как тело нашел технический работник. Высказывается предположение, что мужчина был мертв уже 12 часов.
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