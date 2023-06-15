Phuket News: в Таиланде россиянин утонул в бассейне 15 июня 2023 в 23:05 Размер текста - 17 + Молодой человек утонул задолго до того, как тело обнаружили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В бассейне на таиландском острове Пхукет утонул россиянин. Об этом сообщает тайская пресса. «Сотрудники полиции и медики направились на место, где они обнаружили тело мужчины на дне плавательного бассейна глубиной в 1,8 метра на частной вилле. Погибший был опознан по паспорту как 22-летний гражданин России», — передает Phuket News. Согласно информации портала, россиянин родился в городе Чита. Также отмечается, что, согласно предварительной версии спасателей и полиции, молодой человек утонул задолго до того, как тело нашел технический работник. Высказывается предположение, что мужчина был мертв уже 12 часов. В бассейне на таиландском острове Пхукет утонул россиянин. Об этом сообщает тайская пресса. «Сотрудники полиции и медики направились на место, где они обнаружили тело мужчины на дне плавательного бассейна глубиной в 1,8 метра на частной вилле. Погибший был опознан по паспорту как 22-летний гражданин России», — передает Phuket News. Согласно информации портала, россиянин родился в городе Чита. Также отмечается, что, согласно предварительной версии спасателей и полиции, молодой человек утонул задолго до того, как тело нашел технический работник. Высказывается предположение, что мужчина был мертв уже 12 часов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям