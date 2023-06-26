Россия не запрашивала помощи у стран ОДКБ во время мятежа Пригожина

26 июня 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

ОДКБ не принимала запросов о помощи от России, заявил Айбек Смадияров Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Россия не обращалась к странам ОДКБ за помощью в связи с попыткой мятежа в стране. Об этом рассказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. «С российской стороны никакой помощи у ОДКБ не запрашивалось», — передает слова Смадиярова РИА Новости. На брифинге он отметил, что по линии МИД не было официальных запросов на помощь со стороны России. Мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина начался ночью с 23 на 24 июня после того, как он обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по позициям его бойцов. В ведомстве это заявление опровергли. Впоследствии Пригожин заявил о намерении уничтожать все на своем пути. Его частная армия двигалась в сторону Москвы, но развернулась в 200 километрах от столицы. Член Общественной палаты Петр Лундстрем уверен, что Евгений Пригожин, готовил вооруженный мятеж против государства и армии «очень давно», передает РАПСИ.

Россия не обращалась к странам ОДКБ за помощью в связи с попыткой мятежа в стране. Об этом рассказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. «С российской стороны никакой помощи у ОДКБ не запрашивалось», — передает слова Смадиярова РИА Новости. На брифинге он отметил, что по линии МИД не было официальных запросов на помощь со стороны России. Мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина начался ночью с 23 на 24 июня после того, как он обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по позициям его бойцов. В ведомстве это заявление опровергли. Впоследствии Пригожин заявил о намерении уничтожать все на своем пути. Его частная армия двигалась в сторону Москвы, но развернулась в 200 километрах от столицы. Член Общественной палаты Петр Лундстрем уверен, что Евгений Пригожин, готовил вооруженный мятеж против государства и армии «очень давно», передает РАПСИ.