Россия не запрашивала помощи у стран ОДКБ во время мятежа Пригожина

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ОДКБ не принимала запросов о помощи от России, заявил Айбек Смадияров Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Россия не обращалась к странам ОДКБ за помощью в связи с попыткой мятежа в стране. Об этом рассказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«С российской стороны никакой помощи у ОДКБ не запрашивалось», — передает слова Смадиярова РИА Новости. На брифинге он отметил, что по линии МИД не было официальных запросов на помощь со стороны России.

Мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина начался ночью с 23 на 24 июня после того, как он обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по позициям его бойцов. В ведомстве это заявление опровергли. Впоследствии Пригожин заявил о намерении уничтожать все на своем пути. Его частная армия двигалась в сторону Москвы, но развернулась в 200 километрах от столицы. Член Общественной палаты Петр Лундстрем уверен, что Евгений Пригожин, готовил вооруженный мятеж против государства и армии «очень давно», передает РАПСИ.

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Россия не обращалась к странам ОДКБ за помощью в связи с попыткой мятежа в стране. Об этом рассказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. «С российской стороны никакой помощи у ОДКБ не запрашивалось», — передает слова Смадиярова РИА Новости. На брифинге он отметил, что по линии МИД не было официальных запросов на помощь со стороны России. Мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина начался ночью с 23 на 24 июня после того, как он обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по позициям его бойцов. В ведомстве это заявление опровергли. Впоследствии Пригожин заявил о намерении уничтожать все на своем пути. Его частная армия двигалась в сторону Москвы, но развернулась в 200 километрах от столицы. Член Общественной палаты Петр Лундстрем уверен, что Евгений Пригожин, готовил вооруженный мятеж против государства и армии «очень давно», передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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