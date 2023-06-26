Мишустин раскрыл, где были члены правительства во время мятежа Пригожина

Мишустин: все члены кабмина во время мятежа были на своих местах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин посетил Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова. Казань, мишустин михаил
Мишустин заявил, что правительство работало слаженно Фото:

Во время военного мятежа, который пытался устроить бизнесмен Евгений Пригожин, все члены правительства находились на своих местах. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Все члены кабмина были на своих местах во время дестабилизации ситуации в России. Работали слаженно», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в эфире «России 24». Он также отметил, что общество должно объединиться вокруг президента РФ Владимира Путина.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время военного мятежа, который пытался устроить бизнесмен Евгений Пригожин, все члены правительства находились на своих местах. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Все члены кабмина были на своих местах во время дестабилизации ситуации в России. Работали слаженно», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в эфире «России 24». Он также отметил, что общество должно объединиться вокруг президента РФ Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...