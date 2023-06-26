Мишустин раскрыл, где были члены правительства во время мятежа Пригожина

Мишустин заявил, что правительство работало слаженно
Во время военного мятежа, который пытался устроить бизнесмен Евгений Пригожин, все члены правительства находились на своих местах. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Все члены кабмина были на своих местах во время дестабилизации ситуации в России. Работали слаженно», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в эфире «России 24». Он также отметил, что общество должно объединиться вокруг президента РФ Владимира Путина.
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