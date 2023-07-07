В Москве осудили шестерых фигурантов дела о хищении 500 млн рублей у Минобороны

08 июля 2023 в 01:30 Размер текста - 17 +

Фигуранты дела получили сроки от 5 до 8 лет колонии общего режима Фото: Московец Илья © URA.RU В Черемушкинском районном суде Москвы вынесли приговор в отношении шестерых обвиняемых по делу о хищении 500 млн рублей у Министерства обороны РФ. Средства выделялись на госконтракты. Фигуранты дела получили сроки от 5 до 8 лет колонии общего режима. «Все фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Обвиняемым назначено наказание с отбыванием в колонии общего режима», — сообщил ТАСС собеседник агентства. В результате сговора преступной группы в период с 3 ноября 2012 года по 20 августа 2015 года по четырем договорам были украдены денежные средства на сумму более 482 млн рублей. Деньги участники преступной группы распределили между собой. Часть использовали для функционирования группы. Фигуранты дела получили сроки от 5 до 8 лет колонии общего режима. Ранее СК РФ раскрыл подробности дела о растрате почти 900 млн рублей Финпромбанком. Речь идет об уголовном деле, которое расследуется с 2016 года. Оно связано с выдачей кредитов физическим лицам, которые не погашались и не обслуживались вплоть до отзыва у банка лицензии.

В Черемушкинском районном суде Москвы вынесли приговор в отношении шестерых обвиняемых по делу о хищении 500 млн рублей у Министерства обороны РФ. Средства выделялись на госконтракты. Фигуранты дела получили сроки от 5 до 8 лет колонии общего режима. «Все фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Обвиняемым назначено наказание с отбыванием в колонии общего режима», — сообщил ТАСС собеседник агентства. В результате сговора преступной группы в период с 3 ноября 2012 года по 20 августа 2015 года по четырем договорам были украдены денежные средства на сумму более 482 млн рублей. Деньги участники преступной группы распределили между собой. Часть использовали для функционирования группы. Фигуранты дела получили сроки от 5 до 8 лет колонии общего режима. Ранее СК РФ раскрыл подробности дела о растрате почти 900 млн рублей Финпромбанком. Речь идет об уголовном деле, которое расследуется с 2016 года. Оно связано с выдачей кредитов физическим лицам, которые не погашались и не обслуживались вплоть до отзыва у банка лицензии.