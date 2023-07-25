Губернатор Моор похвалил ученых «тюменской матрешки» за вклад в суверенитет страны

Губернатор Тюменской области Моор отметил успех Западно-Сибирского НОЦ

25 июля 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Александр Моор также отметил губернаторов ХМАО и ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр (НОЦ) по итогам 2022 года вошел в категорию лидеров среди схожих исследовательских центров. С этим событием ученых поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор, который отметил их вклад в технологический суверенитет России. «Западно-Сибирский НОЦ вошел в число лидеров федерального уровня. Наши исследователи заслужили высокую оценку <…> Ученые не только активно разрабатывают инновационные технологии, но и успешно внедряют их в реальное производство», — написал Моор в своем telegram-канале. Губернатор напомнил, что в состав центра входят 11 университетов, 15 научных организаций, 10 компаний и пять структур поддержки инноваций из Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. По его информации, за последние три года от региона на ключевые проекты НОЦ были выделены 755 миллионов рублей, которые уже принесли свой результат. Он также отметил, что вклад в развитие страны достигается общими усилиями, в том числе благодаря поддержке губернаторов «тюменской матрешки». «Большое внимание уделяют развитию Западно-Сибирского НОЦ и мои коллеги — Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов (губернаторы ХМАО и ЯНАО соответственно — прим URA.RU). Вместе с учеными и производственниками мы обеспечиваем технологический суверенитет нашей страны», — подытожил Моор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр (НОЦ) по итогам 2022 года вошел в категорию лидеров среди схожих исследовательских центров. С этим событием ученых поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор, который отметил их вклад в технологический суверенитет России. «Западно-Сибирский НОЦ вошел в число лидеров федерального уровня. Наши исследователи заслужили высокую оценку <…> Ученые не только активно разрабатывают инновационные технологии, но и успешно внедряют их в реальное производство», — написал Моор в своем telegram-канале. Губернатор напомнил, что в состав центра входят 11 университетов, 15 научных организаций, 10 компаний и пять структур поддержки инноваций из Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. По его информации, за последние три года от региона на ключевые проекты НОЦ были выделены 755 миллионов рублей, которые уже принесли свой результат. Он также отметил, что вклад в развитие страны достигается общими усилиями, в том числе благодаря поддержке губернаторов «тюменской матрешки». «Большое внимание уделяют развитию Западно-Сибирского НОЦ и мои коллеги — Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов (губернаторы ХМАО и ЯНАО соответственно — прим URA.RU). Вместе с учеными и производственниками мы обеспечиваем технологический суверенитет нашей страны», — подытожил Моор.