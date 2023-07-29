The Townhall: Байден дарит миллиарды Украине, но бросает своих погибших солдат

Джо Байден забывает про своих солдат, которые погибли в горячих точках, отметила Сара Арнольд Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден придерживается политики отдавать деньги Украине, однако он забывает про семьи погибших солдат в горячих точках. Об этом рассказала журналистка Сара Арнольд из американского агентства The Townhall.

«В рамках последней тактики президента Джо Байдена „поставить Америку на последнее место“ администрация выписала еще один крупный чек Украине, в то время как семьи погибших солдат были забыты. На этой неделе администрация Байдена утвердила дополнительную военную помощь Украине. Это уже 43-й раз, когда США отправили оружие и деньги в другую страну», — говорится в материале . Отмечается, что сумма военной помощи составила 400 миллионов долларов.

По информации Сары Арнольд, США решили выделить деньги Украине после истории одной семьи, дочь из которой погибла в Афганистане во время боев. Семье был представлен счет в 60 000 долларов для оплаты перевозки останков из Афганистана на родину. Такая ситуация появилась после изменений политики Байдена. Теперь Пентагон может отказаться от перевозки тел погибших американских солдат в горячих точках в США. В связи с этим многие критики задаются вопросом о правильности действий Байдена по отношению к конфликту на Украине, отметила Арнольд.

Хоть США и отправляют Украине военную помощь, это не помогает украинскому контрнаступлению. Если Киев не добьется успехов на поле боя, то это приведет к провалу Байдена.