В Херсонской области уничтожены украинские диверсанты

29 июля 2023 в 07:14 Размер текста - 17 +

Армия России нанесла удар по скоплениям живой силы противника на херсонском направлении, рассказал Роман Кодрян Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе поселка Садового в Херсонской области украинская группа диверсантов была накрыта российским артиллерийским огнем. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Днепр» майор Роман Кодрян. «Средствами разведки группировки выявлены места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника в районе населенного пункта Садовое. В ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов», — заявил Роман Кодрян РИА Новости. Он также отметил, что на херсонском направлении были нанесены удары по скоплениям живой силы противника в районах Антоновки, Широкой Балки и Приднепровское. Были уничтожены: автомобильная техника, личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) и два минометных расчета. Армия Украины уже почти два месяца пытается прорвать российскую линию обороны. Однако существенных успехов она не смогла достичь. Чтобы найти слабые места в российской обороне, солдаты ВСУ рассредоточились по всей линии фронта и пытаются наступать маленькими группами. Также украинские солдаты пытаются форсировать Днепр. Однако они также не смогли добиться успехов. Последняя крупная атака была 20 июля.

В районе поселка Садового в Херсонской области украинская группа диверсантов была накрыта российским артиллерийским огнем. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Днепр» майор Роман Кодрян. «Средствами разведки группировки выявлены места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника в районе населенного пункта Садовое. В ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов», — заявил Роман Кодрян РИА Новости. Он также отметил, что на херсонском направлении были нанесены удары по скоплениям живой силы противника в районах Антоновки, Широкой Балки и Приднепровское. Были уничтожены: автомобильная техника, личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) и два минометных расчета. Армия Украины уже почти два месяца пытается прорвать российскую линию обороны. Однако существенных успехов она не смогла достичь. Чтобы найти слабые места в российской обороне, солдаты ВСУ рассредоточились по всей линии фронта и пытаются наступать маленькими группами. Также украинские солдаты пытаются форсировать Днепр. Однако они также не смогли добиться успехов. Последняя крупная атака была 20 июля.