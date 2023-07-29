В Херсонской области уничтожены украинские диверсанты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, автомат, ВСУ, наемник, украинские военные, дрг, stock
Армия России нанесла удар по скоплениям живой силы противника на херсонском направлении, рассказал Роман Кодрян Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе поселка Садового в Херсонской области украинская группа диверсантов была накрыта российским артиллерийским огнем. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Днепр» майор Роман Кодрян.

«Средствами разведки группировки выявлены места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника в районе населенного пункта Садовое. В ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов», — заявил Роман Кодрян РИА Новости. Он также отметил, что на херсонском направлении были нанесены удары по скоплениям живой силы противника в районах Антоновки, Широкой Балки и Приднепровское. Были уничтожены: автомобильная техника, личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) и два минометных расчета.

Армия Украины уже почти два месяца пытается прорвать российскую линию обороны. Однако существенных успехов она не смогла достичь. Чтобы найти слабые места в российской обороне, солдаты ВСУ рассредоточились по всей линии фронта и пытаются наступать маленькими группами.

Также украинские солдаты пытаются форсировать Днепр. Однако они также не смогли добиться успехов. Последняя крупная атака была 20 июля.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В районе поселка Садового в Херсонской области украинская группа диверсантов была накрыта российским артиллерийским огнем. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Днепр» майор Роман Кодрян. «Средствами разведки группировки выявлены места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника в районе населенного пункта Садовое. В ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов», — заявил Роман Кодрян РИА Новости. Он также отметил, что на херсонском направлении были нанесены удары по скоплениям живой силы противника в районах Антоновки, Широкой Балки и Приднепровское. Были уничтожены: автомобильная техника, личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) и два минометных расчета. Армия Украины уже почти два месяца пытается прорвать российскую линию обороны. Однако существенных успехов она не смогла достичь. Чтобы найти слабые места в российской обороне, солдаты ВСУ рассредоточились по всей линии фронта и пытаются наступать маленькими группами. Также украинские солдаты пытаются форсировать Днепр. Однако они также не смогли добиться успехов. Последняя крупная атака была 20 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...