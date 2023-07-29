В Херсонской области уничтожены украинские диверсанты

В районе поселка Садового в Херсонской области украинская группа диверсантов была накрыта российским артиллерийским огнем. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Днепр» майор Роман Кодрян.
«Средствами разведки группировки выявлены места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника в районе населенного пункта Садовое. В ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов», — заявил Роман Кодрян РИА Новости. Он также отметил, что на херсонском направлении были нанесены удары по скоплениям живой силы противника в районах Антоновки, Широкой Балки и Приднепровское. Были уничтожены: автомобильная техника, личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) и два минометных расчета.
Армия Украины уже почти два месяца пытается прорвать российскую линию обороны. Однако существенных успехов она не смогла достичь. Чтобы найти слабые места в российской обороне, солдаты ВСУ рассредоточились по всей линии фронта и пытаются наступать маленькими группами.
Также украинские солдаты пытаются форсировать Днепр. Однако они также не смогли добиться успехов. Последняя крупная атака была 20 июля.
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