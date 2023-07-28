FT: украинская армия применила ракеты из Северной Кореи в зоне СВО 29 июля 2023 в 04:51 Размер текста - 17 + Северокорейские снаряды были изготовлены в 1980-1990-х годах Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины нанесла удары по российским позициям снарядами, изготовленными в Северной Корее. Об этом сообщает газета Financial Times. «Украина запускает северокорейские ракеты, чтобы нанести удар по российским позициям», — говорится в материале . Речь идет о снарядах, изготовленных в 1980-1990-х годах. Бойцы ВСУ негативно отозвались о северокорейских ракетах из-за их ненадежности. Артиллеристы пожаловались, что снаряды дают осечки и не взрываются. Однако, из-за дефицита они вынуждены использовать и эти боеприпасы. Солдаты не смогли пояснить изданию, как эти ракеты попали к ВСУ. Минобороны Украины предположило, что это трофейные боеприпасы. Ранее сообщалось, что армия России улучшила свои позиции на Авдеевском и Краснолиманском направлениях фронта. Несмотря на то, что ситуация на линии боевого соприкосновения сложная, она контролируется ВС РФ, пишет МК . Армия Украины нанесла удары по российским позициям снарядами, изготовленными в Северной Корее. Об этом сообщает газета Financial Times. «Украина запускает северокорейские ракеты, чтобы нанести удар по российским позициям», — говорится в материале. Речь идет о снарядах, изготовленных в 1980-1990-х годах. Бойцы ВСУ негативно отозвались о северокорейских ракетах из-за их ненадежности. Артиллеристы пожаловались, что снаряды дают осечки и не взрываются. Однако, из-за дефицита они вынуждены использовать и эти боеприпасы. Солдаты не смогли пояснить изданию, как эти ракеты попали к ВСУ. Минобороны Украины предположило, что это трофейные боеприпасы. Ранее сообщалось, что армия России улучшила свои позиции на Авдеевском и Краснолиманском направлениях фронта. Несмотря на то, что ситуация на линии боевого соприкосновения сложная, она контролируется ВС РФ, пишет МК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям