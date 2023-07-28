28 июля 2023

FT: украинская армия применила ракеты из Северной Кореи в зоне СВО

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Виды города. Пермь, ракеты, пво
Северокорейские снаряды были изготовлены в 1980-1990-х годах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины нанесла удары по российским позициям снарядами, изготовленными в Северной Корее. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Украина запускает северокорейские ракеты, чтобы нанести удар по российским позициям», — говорится в материале. Речь идет о снарядах, изготовленных в 1980-1990-х годах.

Бойцы ВСУ негативно отозвались о северокорейских ракетах из-за их ненадежности. Артиллеристы пожаловались, что снаряды дают осечки и не взрываются. Однако, из-за дефицита они вынуждены использовать и эти боеприпасы.

Солдаты не смогли пояснить изданию, как эти ракеты попали к ВСУ. Минобороны Украины предположило, что это трофейные боеприпасы.

Ранее сообщалось, что армия России улучшила свои позиции на Авдеевском и Краснолиманском направлениях фронта. Несмотря на то, что ситуация на линии боевого соприкосновения сложная, она контролируется ВС РФ, пишет МК.

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Армия Украины нанесла удары по российским позициям снарядами, изготовленными в Северной Корее. Об этом сообщает газета Financial Times. «Украина запускает северокорейские ракеты, чтобы нанести удар по российским позициям», — говорится в материале. Речь идет о снарядах, изготовленных в 1980-1990-х годах. Бойцы ВСУ негативно отозвались о северокорейских ракетах из-за их ненадежности. Артиллеристы пожаловались, что снаряды дают осечки и не взрываются. Однако, из-за дефицита они вынуждены использовать и эти боеприпасы. Солдаты не смогли пояснить изданию, как эти ракеты попали к ВСУ. Минобороны Украины предположило, что это трофейные боеприпасы. Ранее сообщалось, что армия России улучшила свои позиции на Авдеевском и Краснолиманском направлениях фронта. Несмотря на то, что ситуация на линии боевого соприкосновения сложная, она контролируется ВС РФ, пишет МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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