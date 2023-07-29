На Западе нашли новую неожиданную причину провала украинского контрнаступления

The Times: западные чиновники обвинили густую растительность в медленном наступлении ВСУ

Украиским солдатам мешает растительность в зоне спецоперации, следует из материала Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление армии Украины проходит медленно еще и потому, что в зоне спецоперации выросла густая растительность, которая скрывает российских солдат. Об этом сообщает британская газета The Times.

«Западные официальные лица возлагают вину за медленное продвижение контрнаступления на пышные зеленые навесы, выросшие по всему региону после летних дождей, скрывающие российские позиции. Реальная причина — то, что у Украины нет необходимой авиации или ракет большой дальности», — говорится в материале .

Отмечается, что западная броня оказалась слишком уязвимой на поле боя. По западному танку легко нанести удар, когда тот находится на узкой улице. Поэтому битвы за каждую деревню для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали кровопролитными.

Армия Украины перешла в контрнаступление в начале июня. Однако за это время она не смогла достичь существенных успехов, которые дали бы ей ощутимое преимущество. У армии России было больше полугода для строительства укрепленной линии обороны по всей линии протяженности фронта. Также ВС РФ обладают преимуществом в воздухе.

Среди других причин провала украинского наступления глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов выделил большие потери. По его словам, масштабного контрнаступления со стороны Украины не было и не будет. В США и Европе отмечали, что украинцы для атак часто ждут подходящей погоды, которая может и не наступить, передает RT.