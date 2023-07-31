Абитуриенты оценили новинку, которая облегчает поступление в вуз

Российские власти нашли способ сделать высшее образование доступнее

31 июля 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Власти РФ создали платформу, которая позволит поступить в ведущие вузы лучшим ученикам со всей страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Высшее образование в России стало доступнее, а у абитуриентов со всей страны появилась реальная возможность поступить в ведущие вузы. При этом не нужно выезжать из своего региона, прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, профессор РАН Александр Мажуга полномасштабный запуск суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». «Из самого удаленного уголка нашей страны абитуриент может подать заявление в центральный вуз. Таким образом повышается доступность высшего образования. С другой стороны, власти, разумеется, заинтересованы в том, чтобы талантливые и одаренные выпускники школ поступали в университеты и развивались дальше, приносили пользу стране. Работа суперсервиса способствует этому», — сказал Мажуга. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что с помощью суперсервиса абитуриенты направили более двух миллионов заявлений Фото: Владимир Андреев © URA.RU В этом году сервисом воспользовались почти 550 тысяч выпускников. Они подали более 2 млн заявлений на различные направления подготовки, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, количество поступающих на бюджет через портал госуслуг в этом году выросло почти в два раза. «Всего заявлений подано от 931 тысячи абитуриентов по программам специалитета и бакалавриата. Прием на бюджет завершился 25 июля, на платное обучение продолжается до 20 августа. Российские абитуриенты направили 2,8 миллиона заявлений, из них с помощью суперсервиса „Поступление в вуз онлайн“ — около 2,2. Регионы-лидеры — Москва, Санкт-Петербург и Татарстан», — отметил Чернышенко. Самые популярные факультеты у абитуриентов, поступающих на бюджет с помощью портала госуслуг, — экономика, юриспруденция, менеджмент, педагогическое образование. В лидерах также информатика и вычислительная техника. Запуск суперсервиса — один из элементов программы перезапуска российского высшего образования в условиях решения властью ключевой задачи — обретения технологического суверенитета, поделился мнением с URA.RU доктор политических наук, декан факультета Международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. «Требуется не только создание сквозных и критических технологий, но и формирование корпуса умеющих ими пользоваться специалистов. А это требует максимального использования потенциала системы высшего образования. Это невозможно в ситуации, когда разного рода бюрократические препятствия создают дополнительные барьеры для поступления абитуриентов в вузы. А сервис „Поступление в вуз онлайн“ позволяет преодолеть эти барьеры», — пояснил Селезнев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Высшее образование в России стало доступнее, а у абитуриентов со всей страны появилась реальная возможность поступить в ведущие вузы. При этом не нужно выезжать из своего региона, прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, профессор РАН Александр Мажуга полномасштабный запуск суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». «Из самого удаленного уголка нашей страны абитуриент может подать заявление в центральный вуз. Таким образом повышается доступность высшего образования. С другой стороны, власти, разумеется, заинтересованы в том, чтобы талантливые и одаренные выпускники школ поступали в университеты и развивались дальше, приносили пользу стране. Работа суперсервиса способствует этому», — сказал Мажуга. В этом году сервисом воспользовались почти 550 тысяч выпускников. Они подали более 2 млн заявлений на различные направления подготовки, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, количество поступающих на бюджет через портал госуслуг в этом году выросло почти в два раза. «Всего заявлений подано от 931 тысячи абитуриентов по программам специалитета и бакалавриата. Прием на бюджет завершился 25 июля, на платное обучение продолжается до 20 августа. Российские абитуриенты направили 2,8 миллиона заявлений, из них с помощью суперсервиса „Поступление в вуз онлайн“ — около 2,2. Регионы-лидеры — Москва, Санкт-Петербург и Татарстан», — отметил Чернышенко. Самые популярные факультеты у абитуриентов, поступающих на бюджет с помощью портала госуслуг, — экономика, юриспруденция, менеджмент, педагогическое образование. В лидерах также информатика и вычислительная техника. Запуск суперсервиса — один из элементов программы перезапуска российского высшего образования в условиях решения властью ключевой задачи — обретения технологического суверенитета, поделился мнением с URA.RU доктор политических наук, декан факультета Международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. «Требуется не только создание сквозных и критических технологий, но и формирование корпуса умеющих ими пользоваться специалистов. А это требует максимального использования потенциала системы высшего образования. Это невозможно в ситуации, когда разного рода бюрократические препятствия создают дополнительные барьеры для поступления абитуриентов в вузы. А сервис „Поступление в вуз онлайн“ позволяет преодолеть эти барьеры», — пояснил Селезнев.