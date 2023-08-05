05 августа 2023

Военкор Коц: российский ВПК изучит западные технологии из трофейной техники

© Служба новостей «URA.RU»
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Во французских колесных танках интересна система управления огнем Фото:
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Российскому военно-промышленному комплексу может быть интересна электроника с западной трофейной бронетехники. Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц в беседе с URA.RU рассказал, что изучить следует предсистемы управления огнем, прицельные приспособления и средства связи.

«Интересна вся внутренняя электроника. Это предсистема управления огнем, прицельные приспособления, тепловизоры, средства связи. В частности, во французских колесных танках очень интересная система управления огнем. Ее было бы неплохо изучить. В шведских БМП CV-90 нам интересны снаряды с программируемым подрывом, которые входят в боекомплект этой машины. То есть перед стрельбой можно выставить настройки, когда этот снаряд взорвется в воздухе. Очень удобно, чтобы поражать укрытую в окопах пехоту», — сказал Андрей Коц.

Собеседник агентства отметил, что трофейная техника также может стать музейными образцами. «В общем и целом все эти трофеи имеют не только практический, но и музейное пользование. Очень полезная и наглядная агитация. Если мы все эти трофеи соберем в одном месте, привезем туда делегацию из западных журналистов и будем показывать хваленную западную бронетехнику», — отметил военкор.

Ранее Андрей Коц рассказал, что российская армия в зоне СВО применяет трофейные западные образцы оружия. Среди таковых — британские гранатометы NLAW, американские переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и американский пулемет M2 Browning.

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Российскому военно-промышленному комплексу может быть интересна электроника с западной трофейной бронетехники. Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц в беседе с URA.RU рассказал, что изучить следует предсистемы управления огнем, прицельные приспособления и средства связи. «Интересна вся внутренняя электроника. Это предсистема управления огнем, прицельные приспособления, тепловизоры, средства связи. В частности, во французских колесных танках очень интересная система управления огнем. Ее было бы неплохо изучить. В шведских БМП CV-90 нам интересны снаряды с программируемым подрывом, которые входят в боекомплект этой машины. То есть перед стрельбой можно выставить настройки, когда этот снаряд взорвется в воздухе. Очень удобно, чтобы поражать укрытую в окопах пехоту», — сказал Андрей Коц. Собеседник агентства отметил, что трофейная техника также может стать музейными образцами. «В общем и целом все эти трофеи имеют не только практический, но и музейное пользование. Очень полезная и наглядная агитация. Если мы все эти трофеи соберем в одном месте, привезем туда делегацию из западных журналистов и будем показывать хваленную западную бронетехнику», — отметил военкор. Ранее Андрей Коц рассказал, что российская армия в зоне СВО применяет трофейные западные образцы оружия. Среди таковых — британские гранатометы NLAW, американские переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и американский пулемет M2 Browning.
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© Служба новостей «URA.RU»
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