11 августа 2023

Минцифры запретило сотрудникам пользоваться iPhone и смарт-часами

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудникам министерства запрещено использовать iPhone в рабочих целях Фото:

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запретило своим сотрудникам пользоваться IPhone в служебных целях. Об этом сообщил источник из пресс-службы министерства.

«Соответствующий приказ подписан. Он запрещает использовать iPhone для доступа к рабочей переписке и рабочим документам», — сообщил источник «Известиям».

Запрет касается также использования планшетов и смарт-часов от Apple. По словам источника, сотрудники не могут вести рабочую переписку с устройств через Telegram. Как уточнили в пресс-службе, запрет не распространяется на технику с операционной системой Android, так как они поддаются лучшему мониторингу с использованием антивирусов. «Если затрагивать тему безопасности, то в этом плане Android является более открытой платформой и поддается лучшему мониторингу, поэтому становится сложнее внедрить „закладки“ и другие средства несанкционированного доступа», — уточнили в министерстве.

Ранее замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов рассказывал, что министерство планирует выпустить новый приказ. Сообщалось, что он запретит сотрудникам пользоваться iPhone в рабочих целях.

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запретило своим сотрудникам пользоваться IPhone в служебных целях. Об этом сообщил источник из пресс-службы министерства. «Соответствующий приказ подписан. Он запрещает использовать iPhone для доступа к рабочей переписке и рабочим документам», — сообщил источник «Известиям». Запрет касается также использования планшетов и смарт-часов от Apple. По словам источника, сотрудники не могут вести рабочую переписку с устройств через Telegram. Как уточнили в пресс-службе, запрет не распространяется на технику с операционной системой Android, так как они поддаются лучшему мониторингу с использованием антивирусов. «Если затрагивать тему безопасности, то в этом плане Android является более открытой платформой и поддается лучшему мониторингу, поэтому становится сложнее внедрить „закладки“ и другие средства несанкционированного доступа», — уточнили в министерстве. Ранее замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов рассказывал, что министерство планирует выпустить новый приказ. Сообщалось, что он запретит сотрудникам пользоваться iPhone в рабочих целях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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