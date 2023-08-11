Минцифры запретило сотрудникам пользоваться iPhone и смарт-часами

12 августа 2023 в 00:51 Размер текста - 17 +

Сотрудникам министерства запрещено использовать iPhone в рабочих целях Фото: Размик Закарян © URA.RU Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запретило своим сотрудникам пользоваться IPhone в служебных целях. Об этом сообщил источник из пресс-службы министерства. «Соответствующий приказ подписан. Он запрещает использовать iPhone для доступа к рабочей переписке и рабочим документам», — сообщил источник «Известиям». Запрет касается также использования планшетов и смарт-часов от Apple. По словам источника, сотрудники не могут вести рабочую переписку с устройств через Telegram. Как уточнили в пресс-службе, запрет не распространяется на технику с операционной системой Android, так как они поддаются лучшему мониторингу с использованием антивирусов. «Если затрагивать тему безопасности, то в этом плане Android является более открытой платформой и поддается лучшему мониторингу, поэтому становится сложнее внедрить „закладки“ и другие средства несанкционированного доступа», — уточнили в министерстве. Ранее замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов рассказывал, что министерство планирует выпустить новый приказ. Сообщалось, что он запретит сотрудникам пользоваться iPhone в рабочих целях.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запретило своим сотрудникам пользоваться IPhone в служебных целях. Об этом сообщил источник из пресс-службы министерства. «Соответствующий приказ подписан. Он запрещает использовать iPhone для доступа к рабочей переписке и рабочим документам», — сообщил источник «Известиям». Запрет касается также использования планшетов и смарт-часов от Apple. По словам источника, сотрудники не могут вести рабочую переписку с устройств через Telegram. Как уточнили в пресс-службе, запрет не распространяется на технику с операционной системой Android, так как они поддаются лучшему мониторингу с использованием антивирусов. «Если затрагивать тему безопасности, то в этом плане Android является более открытой платформой и поддается лучшему мониторингу, поэтому становится сложнее внедрить „закладки“ и другие средства несанкционированного доступа», — уточнили в министерстве. Ранее замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов рассказывал, что министерство планирует выпустить новый приказ. Сообщалось, что он запретит сотрудникам пользоваться iPhone в рабочих целях.