РИА Новости: в России создали новый боеприпас для борьбы с беспилотниками

В России впервые создан боеприпас с управляемым подрывом в калибре 23 миллиметра. Это разработка значительно повысит эффективность поражения малогабаритных целей, включая дроны и коптеры. Об этом на форуме «Армия-2023» рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Новый боеприпас позволит кратно увеличить эффективность поражения малогабаритных целей типа коптеров и дронов», — передает слова источника РИА Новости. Он добавил, что боеприпас калибром 23 миллиметра имеет возможность управляемого подрыва.
В ближайшее время планируется провести испытания нового боеприпаса, после чего он будет предложен потенциальным заказчикам. Такие снаряды способны управляемо подрываться в необходимой точке траектории, что обеспечивает более эффективное поражение наземных и воздушных целей, заключил источник.
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