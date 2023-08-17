РИА Новости: в России создали новый боеприпас для борьбы с беспилотниками

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, стрельба, пво, stock, сбойка
Новый боеприпас имеет функцию управляемого подрыва Фото:

В России впервые создан боеприпас с управляемым подрывом в калибре 23 миллиметра. Это разработка значительно повысит эффективность поражения малогабаритных целей, включая дроны и коптеры. Об этом на форуме «Армия-2023» рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Новый боеприпас позволит кратно увеличить эффективность поражения малогабаритных целей типа коптеров и дронов», — передает слова источника РИА Новости. Он добавил, что боеприпас калибром 23 миллиметра имеет возможность управляемого подрыва.

В ближайшее время планируется провести испытания нового боеприпаса, после чего он будет предложен потенциальным заказчикам. Такие снаряды способны управляемо подрываться в необходимой точке траектории, что обеспечивает более эффективное поражение наземных и воздушных целей, заключил источник.

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В России впервые создан боеприпас с управляемым подрывом в калибре 23 миллиметра. Это разработка значительно повысит эффективность поражения малогабаритных целей, включая дроны и коптеры. Об этом на форуме «Армия-2023» рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. «Новый боеприпас позволит кратно увеличить эффективность поражения малогабаритных целей типа коптеров и дронов», — передает слова источника РИА Новости. Он добавил, что боеприпас калибром 23 миллиметра имеет возможность управляемого подрыва. В ближайшее время планируется провести испытания нового боеприпаса, после чего он будет предложен потенциальным заказчикам. Такие снаряды способны управляемо подрываться в необходимой точке траектории, что обеспечивает более эффективное поражение наземных и воздушных целей, заключил источник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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